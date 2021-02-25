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【台海】美軍威懾力70年最弱 智庫：北京有武統時間表

國情動向 11:57 2021/02/25

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美國學者警告，北京對台發動攻擊的時間，或比西方國家估計要快

在中美亞洲地區實力此消彼長下，美國學者警告，隨著解放軍現代化、台灣日漸遭到孤立，而美國在台海的威懾力已降至1950年韓戰以來新低，阻止解放軍攻台已變得愈來愈困難。她引述解放軍高層消息，解放軍不會莽撞行事，但如果有合適時機，可能在2年內就有行動，遠比西方國家普通認為的5年要快。

美國國會美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）近日召開聽證會，史丹佛大學研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）會上表示，美國如果不能在台灣建立起反制中國的強大聯盟，那麼促使北京動武的誘因會愈來愈大。兩岸問題專家過去多數認為，只有台灣宣布獨立踩中北京紅綫時，才會觸發兩岸戰火。但她從一名解放軍將領口中得知，台北的政策已經不再重要，因為北京如今想要透過武力達成統一，他們認為自己的軍隊這1至2年內，就有辦法攻佔台灣。

美國協防台灣，亞洲國家未必支持

智庫蘭德公司的林碧瑩（Bonny Lin）認為，印太地區的盟友是否支持美國行動非常重要，由於台灣議題具高度敏感性，多數亞太國家不願公開表態，僅有日本、澳洲可能同意與美國協防台灣，例如允許美軍從利用他們的基地展開軍事行動，甚至直接投入部隊參戰。印度、菲律賓、新加坡、南韓、泰國及越南可能會試圖保持中立，或提供有限的、較不引人注意的協助，例如情報分享、人道主義行動或補給支援等。

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美國在台協會官員葛天豪（David Keegan）亦同意台海是中美最大可能擦槍走火的地區，但他認為華府現階段要做的，是既不改變美國的「一個中國政策」，也不改變是否協防台灣的「戰略模糊」政策。但在任何提到民主的官方表態時，美國要將台灣與日本、南韓、澳洲與新西蘭同列。

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責任編輯：陳建錫

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