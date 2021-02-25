博鰲論壇年會4月復辦 將聚焦「一帶一路」

2020年的博鰲論壇年會因應新型冠狀病毒（Covid-19）疫情宣布停辦。博鰲亞洲論壇官網周四（25日）發布新聞稿，宣布今年年會將於4月18至21日在海南博鰲舉行，主題聚焦全球治理、「一帶一路」。

據新聞稿稱，今年博鰲亞洲論壇（Boao Forum for Asia） 年會的主題為「世界大變局：共襄全球治理盛舉合奏一帶一路強音」。年會將以線下（實體）會議為主，並配合疫情等實際狀況所需，部分採線上線下結合型式。

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新聞稿又公布本次年會的6項議題：解讀中國、把握世界變局、一帶一路合作、擁抱產業變革、與新科技共舞，以及共享發展。

新聞稿指，過去一年受疫情衝擊，世界經濟衰退，國際矛盾紛爭增多，全球性挑戰更加突出，世界大變局加速演進；國際社會需共同思考疫情後「如何化危為機，完善全球治理」。

新聞稿又指，在全球商服務貿易萎縮、生產要素流動受阻的情況下，「一帶一路」合作可促進亞洲和毗鄰地區的經濟復甦及社會發展，「為完善全球治理提供了一個『亞洲視角』」。

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博鰲論壇多於3至4月舉行，通常是「兩會」後的首場大型外交活動，多被外界用以觀察中國對外政策的風向，惟去年因受疫情影響而停辦。

報道指，2012年起，國務院總理李克強和國家主席習近平輪流出席各年年會（除2017年由時任國務院副總理張高麗出席外）。2019年年會由李克強出席，暫未知習近平是否將出席今年年會。

責任編輯：黃良潤

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