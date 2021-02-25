拜登下令檢視十大產業鏈 聯合盟友抗中國意味濃

美國總統拜登（Joe Biden）簽署行政命令，強化美國關鍵產業供應鏈。命令雖沒有點名中國，但說美國將與具共同價值觀的盟友及夥伴密切合作，以確保經濟繁榮與及國家安全，外界相信有針對中國意味。而拜登的行政令中，要求美國在一年內分階段檢視10個產業的供應鏈。

拜登周三（24日）下午在白宮與國會兩黨議員見面，討論供應鏈短缺議題。他指，過去一年揭開美國部分供應鏈的脆弱性，由應對疫情的個人防護裝備（PPE）短缺，到近期汽車芯片（又稱晶片）短缺，都是需要解決的議題。

100日內審查查關鍵行業供應鏈

拜登隨後於橢圓形辦公室簽署行政命令。命令指出，美國必須有具彈性、多樣化及安全的供應鏈，以確保經濟繁榮與國家安全。又指美國將與有共同價值觀的盟友與夥伴，在供應鏈上密切合作。

行政命令要求在100天內，完成涉及半導體製造與先進封裝、電動汽車大容量電池、包括稀土元素在內的戰略原物料、藥物與個人防護裝備共4個範疇的供應鏈檢討，並向總統提出報告。

行政命令又要求相關部門在一年內針對6大產業供應鏈提交報告，包括國防工業、公共衛生與設備產業、資訊與通信技術產業、能源部門產業、運輸工業，以及農產品及食品生產。

也就是，美國要在未來一年，要分階段審視「4+6」合共10個產業的供應鏈。

而行政命令亦要求未來每四年檢討供應鏈狀況，對於外交、經濟、安全、貿易政策、資訊等行動，應促成與盟友及合作夥伴共同強化供應鏈，同時改革貿易規則及協議，以確保供應鏈安全。

行政命令未有點名提到中國，但白宮官員早先表示，美國在供應鏈上依賴「戰略競爭國家」，指這個關鍵風險必須解決。

此外，白宮國安會國際經濟關係與競爭力資深主任哈洛（Peter Harrell）在例行記者會上說明這項行政命令內涵時，被問及台灣如何回應美國提出的芯片需求時表示，台灣是美國的重要夥伴，雙方進行建設性對話。但他不願透露具體內容。

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責任編輯：蒯宇澄

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