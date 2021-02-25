美兩黨提案應對中國「主導」企業言論 中方回應

美國民主、共和兩黨參議員24日提出法案，要求拜登成立跨部門工作組，專門追蹤及處理北京對美國企業、公司的言論審查，並制定相關的應對策略。美國官員指，北京愈來愈想藉由主導美企採取親北京立場，壓制反對聲音，對象包括連鎖酒店、航空公司，以及荷里活的電影公司等。

中國外交部前一天已批評有關說法沒有事實依據，重申中美經貿關係本質是互利共贏，呼籲美方和中方加強對話溝通，在相互尊重的基礎上管控分歧。

法案由民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）、華倫（Elizabeth Warren），共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）、科寧（John Cornyn）等共同提出，要求成立工作組，分別派指一名白宮國安會、國家經濟委員會成員擔任主席與副主席，而成員將由國務院、商務部、財政部、司法部、貿易代表署、國家情報總監辦公室等跨部會成員組成。工作是定期向國會提出年度報告，詳述為應對中國主導企業言論的策略。

法案也要求美國國務卿布林肯，在法案生效90天內委託獨立的調查機構撰寫報告，分析中國言論審議的主要趨勢、模式與方法，以及美國實體或個人若批評中國，會面臨甚麼衝擊與後果。

時任共和黨籍參議員加德納（Cory Gardner）曾在2019年10月提出類似法案，但當時並未排上委員會議程，最後無疾而終。

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責任編輯：陳建錫

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