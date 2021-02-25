拉美難求西方新冠疫苗：中國直搗美國後院良機

中國日前公布新冠疫苗援助計劃更多細節，包括免費向53個發展中國家提供，外界指此舉頗有利用疫苗拓展地緣政治力量的意味。華爾街日報亦注意到，在整個拉丁美洲，各國政府都迫切想要獲得新冠疫苗，但迄今為止，他們所依賴的是美國的全球競爭對手－－中國和俄羅斯，這無疑成為中俄直搗美國後院的良機。

華爾街日報的報道指，中國與俄羅斯疫苗不需要超低溫運輸和儲存，因此在發展中國家，比西方的疫苗有優勢，拉美地區因此普遍接納採用中俄疫苗。

當中，在阿根廷和玻利維亞，政府部門已經開始為民眾接種俄羅斯的Sputnik V疫苗，該疫苗還將很快運抵墨西哥。

拉美多國已用上中國與俄羅斯疫苗

智利從本月開始給民眾接種400萬劑中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）研發的疫苗，該國總統皮涅拉（Sebastián Piñera）表示，這些疫苗給智利人帶來了擺脫疫情的希望。

在秘魯，當電視台播出一架載有中國醫藥集團（國藥集團，Sinopharm,）研發的疫苗的商業航班本月抵達秘魯時，秘魯人紛紛歡呼慶賀。

再有國產疫苗曝數據：國藥一款滅活疫苗護力72.51%

康希諾新冠疫苗有效率逾65% 內地申請上市獲受理

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

在巴西，總統博索納羅（Jair Bolsonaro）曾貶低中國疫苗。但巴西政府始終同意使用數百萬劑科興控股的CoronaVac疫苗，在此之前的1月份，形勢已清楚表明，中國疫苗是幫助巴西擺脫疫情的最佳選擇。

此前有評論指，中國正利用疫苗開拓地緣政治力量，而拉美被視為美國後院，由於與美國接連、並位處重要戰略位置，中國在此展開「疫苗外交」尤其令人注目。

華盛頓政策組織「美洲對話（Inter-American Dialogue）」負責跟進中國與拉美關係的邁爾斯（Margaret Myers）表示，「拉美許多人都認為，這不是簡單的對話，而是來自中國的實際行動」。她說道，「我認為這將產生重大影響」。

中俄或以疫苗 在拉美收穫兩大地緣成果

曾負責美國在拉美政策的前美國副國務卿香農（Thomas Shannon）稱，向拉美提供疫苗，使得莫斯科方面能擴大冷戰後被切斷的與該地區的關係。

事實上，中國與俄羅斯在擁有6.5億人口的拉美推出疫苗，可收穫兩方面利益：

其一是讓中國和俄羅斯在一個價值數十億美元的疫苗市場中，佔得先機。由於衛生專家目前警告這場疫情將曠日持久，因此需要更新的疫苗來對抗新冠病毒的新變種。 其二是對中國和俄羅斯來說，這也能獲得一種地緣政治優勢。疫苗可以提高兩國在拉美的地位，在該地區，中國方面希望獲得石油、銅和大豆，而莫斯科方面一直在設法與拉美國家建立更強有力的外交和經濟關係。

美媒：中國倘不賣猴子 美新冠疫苗研發恐受阻？

中國疫苗免費贈53國 中美暗戰「健康絲路」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

事實上，救人疫苗是拉美與中俄的最佳利益交接點。阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）表示，「對於新冠疫苗，我們不問意識形態，只問是否能拯救阿根廷人的生命。阿根廷是俄羅斯以外第一個開始使用Sputnik疫苗的主要國家」。

但報道指，雖在可預見的未來，拉美將依賴中國和俄羅斯的疫苗，但拉美與中國、俄羅斯建立關係尚有一些挑戰。華爾街日報引述民調顯示，拉美人對中俄疫苗持懷疑態度；根據Datafolha去年12月進行的一項民意調查，在巴西，47%的人表示他們會注射科興疫苗，而打算注射美國疫苗的人有74%。

巴西著名前外交官里庫爾多（Rubens Ricupero）也說，「巴西人完全依賴中國人。巴西現在沒有其他選擇」。

中印打疫苗外交戰 外媒解讀印度「憑什麼」？

奧地利總理撐中國疫苗：歐盟准用我即接種

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁