印度擲10億美元與中國搶生意？稱要汲蘋果惠普等落戶

▲ 印度電子和信息技術部部長普拉薩德。

中國與印度才剛在邊境息兵，一場沒有硝煙的商業角力，悄然在製造業市場開展。印度內閣周三（24日）宣布推出近10億美元（逾77.5億港元）的激勵措施，意在吸引外企在印度設廠，生產更多電腦等電子產品；包括欲招攬擬把生產線撤出中國的企業，轉移到當地。



據《華爾街日報》報導，這個獎勵項目面向擴大在該國的筆記本電腦、平板電腦以及其他計算機生產的公司，希望以此縮小貿易逆差，並吸引那些試圖把部分生產活動轉移出中國、實現生產基地多元化的企業。

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報道引述印度官方稱，政府將根據企業在今年4月起計，四年間擴大印度國內生產線規模的幅度，向企業發放最多相當於銷售額4%的現金。



印度電子和信息技術部部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）在新聞發布會上稱，印政府期望「把全球前五大龍頭企業帶到印度，為全世界生產」。他表示與關鍵製造商進行過討論，而本次公布的政策正是製造商期待的消息。



報道指又引述另一名印度官員稱，印政府已與蘋果公司（Apple Inc.）和惠普（HP）討論上述措施，當中惠普已在印度開展業務。

莫迪推動印度 成電子產品供應大國



早前印度總理莫迪（Narendra Modi）推出了一系列旨在使印度成為電子產品供應大國的計劃，相信上述現金獎勵措施是計劃的其中一部分。

據報去年6月初，印度電子和信息技術部公佈了三項激勵計劃，預計投入約66.5億美元，計劃吸引全球公司投資印度手機和相關部件製造業。

去年8月，普拉薩德亦曾宣布三星電子（Samsung Electronics）、富士康（Foxconn）等蘋果的合作夥伴，入選一項智能手機生產激勵計劃。據報道，印度政府根據該計劃，將在五年內對在該國生產商品的增量銷售提供多達6%的財政獎勵；並承諾將為生產電子元件、半導體和其他零部件的資本支出提供25%的激勵。 惟22家申請該計劃的公司中，卻未見小米、Vivo等中國公司。

另據調查數據指，2020年印度市場第二季度手機出貨量中，中國國產手機品牌小米、vivo、OPPO和Realme的市場份額分別為29%、17%、11%和9%，佔據了銷量前五中的四席。

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不過，據英國廣播公司（BBC）此前曾報道，印度還不大可能大規模吸引相關工廠遷入。

BBC引述評論指，中國所提供如大港口、高速公路等完整基礎設施，以及頂級勞動力和精密的物流系統，都是「滿足國際公司運營嚴格交付期限的關鍵因素」，印度在這些範疇均未及中國。

另一方面，印度並沒有很好地融入全球主要供應鏈。如印度在2019年退出了由12個亞洲家組成的地區全面經濟伙伴協議（RCEP）；再者，據拉胡爾稱，印度 「不穩定的外商直接投資（FDI）以及不均勻的監管」，都持續讓跨國公司感到麻煩。

責任編輯：黃良潤

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