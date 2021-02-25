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習近平：9899萬農村人口全面脫貧 成就舉世矚目

國情動向 13:46 2021/02/25

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習近平在大會上宣告，脫貧攻堅戰已取得全面勝利

中共中書記習近平今日（25日）在全國脫貧攻堅總結表彰大會上宣告，中國脫貧攻堅戰取得全面勝利，現行標準下9,899萬農村貧困人口脫貧、832個貧困縣摘帽，12.8萬個貧困村出列，區域性整體貧困已得到解決。習形容，消除絕對貧困是一項偉大光榮，取得舉世矚目的成就

習近平表示，近代以後，由於封建統治的腐朽和西方列強的入侵，中國民不聊生，受貧困問題嚴重困擾黨十八大以來鮮明提出，全面建成小康社會最艱巨最繁重的任務在農村，特別是在貧困地區。全國順利脫貧摘帽不是終點，解決發展不平衡、縮小城鄉差距、實現全民共同富裕仍任重道遠。

他要求對易返貧、致貧人口加強監測，做到早發現、早干預、早幫扶；對脫貧地區產業要長期培育和支持，促進內生可持續發展；對易地扶貧搬遷群眾要搞好後續扶持，多渠道促進就業，強化社會管理，促進社會融入；對脫貧縣要扶上馬送一程，設立過渡期，保持主要幫扶政策總體穩定。此外，要堅持和完善駐村第一書記和工作隊、東西部協作、對口支援、社會幫扶等制度，並根據形勢和任務變化進行完善。

多名扶貧幹部獲得表彰

國稅總局公布扶貧「成績表」

國家稅務總局同日公布扶貧數據指，「十三五」時期，832個已摘帽貧困縣企業銷售收入保持較快增長，年均增速達14.6%。2016年至2018年增速分別為18.6%、11.7%和8.5%，2019年增速提升至18.7%，2020年雖受新冠肺炎疫情影響，但仍保持15.9%的水平，比全國企業平均水平高9.9個百分點。

分區域看，四大區域已摘帽貧困縣企業銷售收入年均增速均超過10%。東北地區已摘帽貧困縣近兩年銷售增速加快提升，2019年增長13.6%，2020年增長29.7%，增速躍居四大區域首位；東部、中部和西部地區年均增速分別為18.7%、15.6%和13%。

習近平近年走訪多個貧困縣，與當地居民交流

分行業看，2016年至2020年，832個已摘帽貧困縣製造業企業銷售收入年均增長11.9%。支撐大量貧困人口就業的農林牧漁業、建築業、住宿餐飲和批發零售業等行業增速較快，年均增速分別為17.5%、20.9%、18.8%和20.7%。交通物流狀況改善，運輸倉儲郵政業年均增長14.7%。電腦電子設備製造、軟件信息技術服務、科學研究技術服務和租賃商務服務行業銷售增速較快，年均增速分別為45.4%、35.1%、24.7%和38.8%，推動產業結構進一步優化。

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責任編輯：陳建錫

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