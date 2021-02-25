約翰遜自稱「狂熱親華」後 再拒杯葛北京冬奧

中英關係近期因香港等問題陷入緊張，英國首相約翰遜（Boris Johnson）釋出有意改善與中國關係訊號，繼早前自稱「狂熱的親華派（fervently Sinophile）」後，約翰遜又拒絕國會議員要求，因應新疆問題杯葛明年北京冬季奧運會。另外電報道指，約翰遜政府在對華貿易政策上，亦跟國會議員有分歧。

約翰遜指英國通常不會杯葛體育運動

英國自由民主黨議員戴維在下議院發言時說，種族滅絕正在眼前發生，認為英國應該杯葛明年在北京舉行的冬奧。但首相約翰遜拒絕，指英國通常不會杯葛體育運動，並說英國已在聯合國領導國際行動，要中國承擔責任。

英國奧委會亦表示，全力支持約翰遜的立場，表示不相信杯葛北京冬奧是好的解決辦法，指運動員為冬奧訓練，應該代表英國出賽，又指1980年杯葛莫斯科夏季奧運的做法行不通，令運動員受到懲罰，但未能解決政治問題。

英國政府早前指控中國當局，在新疆地區針對維吾爾族穆斯林，施以酷刑及強迫勞動等，呼籲聯合國介入調查。中國外交部發言人汪文斌批評，英國濫用聯合國平台，傳播中國政府對新疆維吾爾族實施酷刑的虛假信息，攻擊抹黑中國，干涉中國內政，中方表示堅決反對和完全拒絕。

另據路透社報道，約翰遜亦與議會就對華貿易方式展開爭執。議會有批評聲音指，政府在新疆問題上，譴責中國方面落後於其他國家。越來越多的議員認為，約翰遜應該在新疆問題上採取更多行動向中國施壓。

報道指，儘管英國目前沒有尋求與中國達成自由貿易協議，但議會兩院的議員們都希望阻止政府，與被發現犯下種族滅絕罪行的國家簽署協議。他們將中國作為一個主要例子。分析指，英國政府正陷入兩難境地，試圖在對新疆的道德擔憂和中國是重要市場的經濟現實取得平衡。

英國《衛報》21日報道曾指，約翰遜12日在首相府中，會見與中國市場關係密切的企業，他說，「即便偶爾出現政治困難，我也要致力於改善兩國關係。因爲我是狂熱的親華派」。

報道稱，約翰遜在談話中，對重建與中國的貿易關系充滿熱情，希望通過重啓中英年度經濟財金對話、和中英聯合貿易和經濟委員會（JETCO），來恢復兩國之間的正式貿易討論。

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責任編輯：蒯宇澄

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