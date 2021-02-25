胡潤：去年全球樓價漲幅前50 內地城市僅佔7席

中國內地的樓價調控政策收效明顯，胡潤研究院周四（25日）發表《2020年度全球房價指數》報告，內地只有7個城市進入全球樓價漲幅前50，較上年減少20個。

這份由胡潤研究院與斯維登集團（Sweetome）聯合發表。路透社引述報告稱，去年全球樓價漲幅最高的前50名城市中，有30個漲幅超過10%，較前年多四個。

【中國樓市】深圳二手房參考價普遍打7折 其他城市會跟嗎？

【中國樓市】深圳二手樓價年升兩成 當局這樣加強調控

報告稱，亞洲區共11個城市上榜。中國上榜城市有銀川、唐山、徐州、西寧、濟寧、惠州和錦州。

報告認為，內地樓價調控政策收效顯注，在全球漲幅最高前50名城市中，中國城市佔7個，而去年則有27個；前10名城市中，只有銀川這一個中國城市，按年減少5個。

而漲幅最高的前50名城市當中，美國城市佔最多，共有11個，而去年並沒有美國城市進入前50名；其次則是中國(7個)；加拿大和德國並列第三，各有5個。

報道引述胡潤百富董事長胡潤稱， 去年全球新冠疫情下，多國樓價被進一步推高，尤其是在歐美發達國家。他稱，造成上述現象的主要原因，是當地央行寬鬆的貨幣政策，以及疫情導致房屋供應減少。

農業部：豬肉供應最緊張已過 中國能「端牢自己飯碗」

【電子消費券】內地去年廣派消費券撐經濟 廣東成效超想像



據另一份名為《2020年度境外置業投資回報指數》的報告指，由於人民幣升值，全球樓價上漲的同時，境外置業投資回報率反而不如去年。

中央政府去年12月在中央經濟工作會議中曾強調，要堅持「 房住不炒」 。 深圳市年初至今亦多次對樓市作出調控，包括宣布建立「二手住房成交參考價格發布機制」，3,595個小區標價普遍打7折 ，據報成效顯注。

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁