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外交部：中國從未要求美國外交官做肛拭子檢測

國情動向 16:24 2021/02/25

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中國外交部發言人趙立堅周四（25日）表示，經核實，中方從未要求美國駐華外交人員進行肛拭子檢測。較早前，美國傳媒引美方消息，稱美國駐華外交人員抱怨，要接受新冠肺炎病毒肛拭子檢測。美國國務院發言人表示，美方從未同意接受肛拭子檢測，只是中方錯誤發出了肛拭子檢測，國務院會致力保持美國外交人員的尊嚴。

美國網媒《Vice》報道，美國國務院周三（24日）稱，中方已同意停止向美國外交人員，發出肛拭子檢測，美方從未同意這種測試，早前並向中國外交部直接提出抗議。

    點擊圖片放大

國務院發言人稱，中方告訴美方，中方人員此前只是錯誤地（in error），向美國外交官發出肛拭子檢測，而外交人員有權豁免接受檢測。發言人表示，美方已通知駐華外交人員，如果收到肛拭子檢測，應拒絕接受。

內地肛拭子採樣 市民親述「有點難為情」（有片）

報道稱，目前並不清楚有多少美國駐華外交官或他們的親屬，做了肛拭子檢測。國務院強調，會在《維也納外交關係公約》框架下，維護美國外交官員及其家屬的尊嚴。

中國現時規定部分從外地抵達中國人員接受肛拭子檢測。肛拭子檢測比鼻腔拭子檢測能更準確測出新冠病毒，但由於手續比較複雜，並不適合大規模檢測。

美媒：中國倘不賣猴子 美新冠疫苗研發恐受阻？

拉美難求西方新冠疫苗：中國直搗美國後院良機

美媒：中國派疫苗如鎧甲騎士衝鋒 美國站一旁

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責任編輯：連兆鋒

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