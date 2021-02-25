  • 21°C
香港時間 : 2021225日 (四) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘

國情動向 17:54 2021/02/25

分享：

粵港澳大灣區交通基建或將有重大突破，廣東省國土資源廳日前發布《廣東省國土空間規劃2020-2035年》，曝光已預留土地建造兩條連接北京與上海、時速600公里的高速磁懸浮鐵路線，堪稱「陸上飛機」。廣東官員解說這份規劃時，釋出更多信息，證實磁浮高鐵擬接入香港的路線已有構想，倘能成事，西九龍奔赴廣州東站只需20分鐘左右。

這份稱為《廣東省國土空間規劃2020-2035年》公眾版的文件，首次證實廣東當局已預留土地，建設「京港澳高速磁懸浮」、「滬（深）廣高速磁懸浮」通道，反映國家建造高速磁懸浮鐵路網，已非停留在紙上談兵、而是準備付諸實行。

廣州官員展示規劃圖　高速磁浮規劃涉香港

儘管規劃中點名了香港－－京港澳高速磁懸浮，按字面解讀，這條鐵路會把北京與香港、澳門接連走來，惟文件沒有對此作更多表述。

廣州市周三（25日）就《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布兩周年舉行發布會、通報推進全球重要交通樞紐建設藍圖時，官員首度披露高速磁懸浮貫通北京、香港、澳門三地走線的構想。

中國「陸上飛機」規劃曝光　磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）

中國「陸上飛機」宏圖　正是拜登怕被搶去的午餐（組圖，有片）

    點擊圖片放大
    +4
    +3

廣州市規劃和自然資源局副局長姜莉展示的規劃圖反映，京港澳高速磁懸浮的廣州至香港段叫「廣深港磁懸浮」，走向是從廣州東站引出後，南向進入南沙區，經南沙龍穴島跨越珠江口，穿過深圳南山，最終抵達香港九龍－－西九龍站。

廣州東至西九全程約20分鐘，比現有輪軌高鐵所需的47分鐘，再減少超過一半時間。而磁浮線所經之地，會發展為廣深港澳科技創新走廊，助建大灣區國際科創中心。

穗港磁浮鐵路　將實現市區「點到點」

姜莉接受媒體訪問時稱，吸取輪軌高鐵的經驗，廣深港磁懸浮的線路設計，會採取市區「點到點」模式，其中廣州東站及西九，都是穗港現有市中心區；這避免現有廣深港高鐵把廣州總站－－南站設施郊區之弊，影響乘客使用意欲。

值得注意是，深圳商報的報道亦指出，國家當局早已構想把高速磁浮接入香港。中國工程院院士、中國工程院副院長何華武2020年9月在「創新與新興產業發展國際會議」上表示，高速磁懸浮列車最高時速600公里，目前已有兩條路線，進入選線階段，分別是滬杭磁浮與廣深磁浮。

拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）

中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼

其中，廣深磁浮將選取廣州東至深圳香蜜湖東站方案，全長約110公里，設廣州東站、東莞蛤地站、深圳香蜜湖站，未來有望接入香港九龍站（西九）。

廣州東出發經南沙等地　建廣深港澳科技廊

也有報道指出，《廣東省國土空間規劃2020-2035年》提出「京港澳高速磁懸浮」、「滬（深）廣高速磁懸浮」，僅是預留的廊道，項目仍未進入規劃建設階段。但根據此前官方公布的信息看，高速磁懸浮倘進入落實，廣深段有望最先建設。

而根據高速磁懸浮項目構想，深圳至上海相距約1500公里，約2小時30分鐘可達；深圳至北京約2200公里，約3小時40分鐘可達；而深圳至廣州或將實現約20分鐘通達，車程需時都比現有輪軌高速鐵路減少約一半。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

拜登憂「午餐被吃掉」時 中國曝70萬公里交通網藍圖

拜登說領先 美國智庫竟稱中國高鐵「落後」結果這樣

拜登180度轉軚：中國會吃掉美國午餐 基建大超前

拜登自揭與習近平通話細節：我們談了兩小時

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
今日
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
拜登憂「午餐被吃掉」時 中國曝70萬公里交通網藍圖
今日
拜登憂「午餐被吃掉」時 中國曝70萬公里交通網藍圖
拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）
今日
拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）
中國「陸上飛機」宏圖　正是拜登怕被搶去的午餐（組圖，有片）
今日
中國「陸上飛機」宏圖　正是拜登怕被搶去的午餐（組圖，有片）

下一篇文章

外交部：中國從未要求美國外交官做肛拭子檢測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）
中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水
中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？
中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？
拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰
拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查