「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘

粵港澳大灣區交通基建或將有重大突破，廣東省國土資源廳日前發布《廣東省國土空間規劃2020-2035年》，曝光已預留土地建造兩條連接北京與上海、時速600公里的高速磁懸浮鐵路線，堪稱「陸上飛機」。廣東官員解說這份規劃時，釋出更多信息，證實磁浮高鐵擬接入香港的路線已有構想，倘能成事，西九龍奔赴廣州東站只需20分鐘左右。

這份稱為《廣東省國土空間規劃2020-2035年》公眾版的文件，首次證實廣東當局已預留土地，建設「京港澳高速磁懸浮」、「滬（深）廣高速磁懸浮」通道，反映國家建造高速磁懸浮鐵路網，已非停留在紙上談兵、而是準備付諸實行。

廣州官員展示規劃圖 高速磁浮規劃涉香港

儘管規劃中點名了香港－－京港澳高速磁懸浮，按字面解讀，這條鐵路會把北京與香港、澳門接連走來，惟文件沒有對此作更多表述。

廣州市周三（25日）就《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布兩周年舉行發布會、通報推進全球重要交通樞紐建設藍圖時，官員首度披露高速磁懸浮貫通北京、香港、澳門三地走線的構想。

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廣州市規劃和自然資源局副局長姜莉展示的規劃圖反映，京港澳高速磁懸浮的廣州至香港段叫「廣深港磁懸浮」，走向是從廣州東站引出後，南向進入南沙區，經南沙龍穴島跨越珠江口，穿過深圳南山，最終抵達香港九龍－－西九龍站。

廣州東至西九全程約20分鐘，比現有輪軌高鐵所需的47分鐘，再減少超過一半時間。而磁浮線所經之地，會發展為廣深港澳科技創新走廊，助建大灣區國際科創中心。

穗港磁浮鐵路 將實現市區「點到點」

姜莉接受媒體訪問時稱，吸取輪軌高鐵的經驗，廣深港磁懸浮的線路設計，會採取市區「點到點」模式，其中廣州東站及西九，都是穗港現有市中心區；這避免現有廣深港高鐵把廣州總站－－南站設施郊區之弊，影響乘客使用意欲。

值得注意是，深圳商報的報道亦指出，國家當局早已構想把高速磁浮接入香港。中國工程院院士、中國工程院副院長何華武2020年9月在「創新與新興產業發展國際會議」上表示，高速磁懸浮列車最高時速600公里，目前已有兩條路線，進入選線階段，分別是滬杭磁浮與廣深磁浮。

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其中，廣深磁浮將選取廣州東至深圳香蜜湖東站方案，全長約110公里，設廣州東站、東莞蛤地站、深圳香蜜湖站，未來有望接入香港九龍站（西九）。

廣州東出發經南沙等地 建廣深港澳科技廊

也有報道指出，《廣東省國土空間規劃2020-2035年》提出「京港澳高速磁懸浮」、「滬（深）廣高速磁懸浮」，僅是預留的廊道，項目仍未進入規劃建設階段。但根據此前官方公布的信息看，高速磁懸浮倘進入落實，廣深段有望最先建設。

而根據高速磁懸浮項目構想，深圳至上海相距約1500公里，約2小時30分鐘可達；深圳至北京約2200公里，約3小時40分鐘可達；而深圳至廣州或將實現約20分鐘通達，車程需時都比現有輪軌高速鐵路減少約一半。

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責任編輯：鄧國強

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