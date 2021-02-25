【元宵節2021】元宵講粗口全年行衰運？初十五10大禁忌逐個數

▲ 傳統上，元宵節不可說髒話、爆粗口，否則今年易禍從口出，不經意說錯話而帶來口角是非。

周五（26日）便是初十五，即是傳統元宵節，春節一直要到這天才算真正結束。民俗專家指出，中國民間信仰認為這一天是「天官大帝」的生日，理當是一個慶祝的日子，因此也有許多禁忌要遵守，否則被視為沾染霉氣、實在不吉利，信不信由你。

民間流傳的元宵節禁忌，能歸納十條。

1、天官大帝的誕辰日，應以喜慶為主，夫妻之間絕不能鬧矛盾，也儘量避免孩子哭鬧打小孩，以免給家庭帶來霉氣。

2、應避免剪髮，髮的諧音又同「發」，這天不宜剪頭髮，免得把好運氣除掉了。因為「發」如同發財的發，此日剪髮，易將財富洗之一空，一年存不下積蓄。

3、不可說髒話、爆粗口，否則今年易禍從口出，不經意說錯話而帶來口角是非。

4、元宵節是一個普天同慶的節日，避免工具或設備損壞，意味著當年財富的流失和霉運降臨發生，宜提早預先檢查，以防範損壞的事情發生。

5、不可穿白色和黑色線條相間的衣服，因為這兩種顏色與牢獄及死亡有關聯，元宵節穿這兩種顏色，會事事不能如願。

6、若丟失財物，那將意味你沒有能力照顧好錢財，一整年容易錯失好機會。因而，應特別注意防範財物遺失。

7、最好不要借錢給人，否則今年他人容易將你的好運氣借走。

8、米缸不可見底，有斷炊之凶兆，影響財運。

9、注意衣服不要弄破，否則，容易一年破財倒霉之兆。

10、切忌不要殺生、見血，否則今年易引發破財及血光之災，職業為此則不忌。

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責任編輯：鄧國強

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