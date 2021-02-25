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【釣魚島】日本稱或向中國海警船開火 環時籲克制

國情動向 20:43 2021/02/25

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中國《海警法》實施後，與日本在釣魚島（日稱尖閣諸島）海域的衝突加劇。日媒報道，日本政府25日的一個會議上放風，中國海警人員如試圖登陸釣魚島，日方有權開火。北京此前表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，在周邊海域執法是中方固有權利；官媒則引述專家說法，呼籲日本保持克制。

共同社報道，執政自民黨當日召開國防小組和安全保障調查會聯席會議，表示中國海警船隻試圖登島，日方或許會將此認定為「兇惡犯罪」，可以實施施加傷害的「危害射擊」。在前一天，防衛相岸信夫首次批評，中國的《海警法》已違反國際法。報道指，有關發言是考慮到日本國內的反華情緒。

此外，日本商業新聞網站24日也提到，中國在海洋問題上重視釣魚島主權，不久的將來可能和日本為此發生衝突，日方要維持戒備狀態。

環時：美國樂見衝突，中日要保持克制

中國官媒《環球時報》轉載有關報道，批評日媒炒作中日釣魚島的衝突可能。中國軍事專家宋忠平指，日本國內一些右翼分子會拿釣魚島問題和東海劃界問題生事，希望聯合美國共同在釣魚島問題上向中國發難。這種衝突也是美國樂意看到的，目標就是要利用中日之間的矛盾，團結盟國對抗中國。

宋忠平表示，中日之間可以合作的領域廣泛，多年來基本保持了擱置爭議的原則。從中國的角度來說，中國希望和日本以鄰為善，管控危機，共同維護良好的東亞乃至亞太地區的和平與穩定。有問題可以談，可以協商，但「最好保持克制，不要訴諸于武力」。

美以「蔑視規則」 評議釣魚島爭端　中方一再重申主權

中國海警船首配機關炮巡釣魚島 日本擬這樣應對

【中美角力】布林肯歐外長談聯合抗中國 美方點名5G

責任編輯：陳建錫

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