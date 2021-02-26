戴琦「拍心口」要促中國結構改革 中美貿易恐點新火頭（第二版）

中美貿易領域的矛盾，恐未能短期內緩和。美國貿易代表提名人戴琦（Katherine Tai）在聽證會上，雖未提新關稅措施，但強調中國須履行第一階段中美貿易協議承諾，美方並會探索所有可能選項，推動中國進行必要的結構性改革。

（新增末段美國農業部長表態）

戴琦所提的結構改革，是指中國政府向國企及部分行業提供補貼，美方認定中方此舉會令美國企業處於不利的競爭位置。但特朗普時代的貿易戰，美方始終未能迫使中方改變這種做法，如今戴琦暗示要用任何可能的選項，促使中國作結構改革，或預示中美貿易或出現新一輪激烈角力。

戴琦周四（25日）出席聯邦參議院財經委員會提名聽證會時表示，總統拜登（Joe Biden）視關稅為有價值的政策工具，是美國修補公平貿易政策工具箱中非常重要的部分。

戴琦促履協議 但未提新關稅威脅

談及前總統特朗普去年年初與中國簽訂的第一階段貿易協議，她表示，中國必須履行協議承諾。但除了使用現有的執法工具外，她沒有具體說明如何實現這一目標，也未提出新的關稅威脅。

戴琦還表示，華府會探索所有可能選項，推動中國進行必要的結構性改革，以確保兩大經濟體間的公平競爭。

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她指出，中國成為極為強大的競爭者是因為政府直接干預經濟，但中方必須履行承諾，她會高度關注貿易協議的履行狀況。

另一方面，剛就任美國農業部長的維爾薩克說，中國正在兌現貿協承諾。他說，雖然疫情影響中國購買美國貨，但中國「似乎」正在履行貿易協議承諾，相信很快就能夠達成購買美國農產品方面設定的目標，但中美關係較為複雜，任何時候都可能發生影響中方購買美國貨的事件。

戴琦：上任後先處理新疆勞工問題

此外，加拿大眾議院、美國國務卿布林肯近期都提及新疆人權問題。對於議員質詢中國在新疆涉嫌強迫少數族裔勞動問題時，戴琦回應指，若能獲得提名確認，檢視中國在新疆強迫少數族裔勞動，將是她上任後的首要優先處理事項，「強制勞工問題已經成為全球貿易中最惡劣的例子」。

中方曾回應指，新疆是中國人權進步的典範，並表示，中美關係回到正軌的前提包括美國停止干涉新疆問題。

另外，美國農業部長維爾薩克（Tom Vilsack）24日接受傳媒電話採訪時稱，中國正履行中美第一階段貿易協議的承諾。「好消息是，中國似乎正在履行責任......壞消息是，在任何時間點，因為中美關係複雜的性質，可能發生的事情或會影響這些採購」,他稱。

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責任編輯：尹航

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