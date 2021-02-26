  • 23°C
香港時間 : 2021226日 (五) 10:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

戴琦促華履行貿易協議 稱華府將推動中國結構性改革

國情動向 10:04 2021/02/26

分享：

美國貿易代表提名人戴琦（Katherine Tai）表示，中國須履行第一階段中美貿易協議承諾；華府會探索所有可能選項，推動中國進行必要的結構性改革。

戴琦促履協議 但未提新關稅威脅

戴琦周四（25日）出席聯邦參議院財經委員會提名聽證會時表示，總統拜登（Joe Biden）視關稅為有價值的政策工具，是美國修補公平貿易政策工具箱中非常重要的部分。

談及前總統特朗普去年年初與中國簽訂的第一階段貿易協議，她表示，中國必須履行協議承諾。但除了使用現有的執法工具外，她沒有具體說明如何實現這一目標，也未提出新的關稅威脅。

美貿易怎與中國較量？戴琦解構「統一戰線」涵意 （第二版）

拜登愛將戴琦是「特務頭子」戴笠後人？真相是咁的

戴琦還表示，華府會探索所有可能選項，推動中國進行必要的結構性改革，以確保兩大經濟體間的公平競爭。

她指出，中國成為極為強大的競爭者是因為政府直接干預經濟，但中方必須履行承諾，她會高度關注貿易協議的履行狀況。

戴琦：上任後先處理新疆勞工問題

另一方面，剛就任美國農業部長的維爾薩克說，中國正在兌現貿協承諾。他說，雖然疫情影響中國購買美國貨，但中國「似乎」正在履行貿易協議承諾，相信很快就能夠達成購買美國農產品方面設定的目標，但中美關係較為複雜，任何時候都可能發生影響中方購買美國貨的事件。 

此外，加拿大眾議院、美國國務卿布林肯近期都提及新疆人權問題。對於議員質詢中國在新疆涉嫌強迫少數族裔勞動問題時，戴琦回應指，若能獲得提名確認，檢視中國在新疆強迫少數族裔勞動，將是她上任後的首要優先處理事項，「強制勞工問題已經成為全球貿易中最惡劣的例子」。

中方曾回應指，新疆是中國人權進步的典範，並表示，中美關係回到正軌的前提包括美國停止干涉新疆問題。

拜登下令檢視十大產業鏈 趙立堅批推動中美脫鉤（第二版）

王毅為中美復談開出4條件 美棄科技與關稅戰（第三版）

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

中美貿易戰 人權 貿易戰 產品 關稅 拜登 美國 中國 加拿大 中美貿易協議

上一篇文章

美向亞太試射洲際導彈 與中國鬥炫核威懾力（有片）

下一篇文章

中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？
中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水
世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰
拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰
中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）
中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）