美向亞太試射洲際導彈  與中國鬥炫核威懾力（組圖，有片）

中美軍事對立格局似乎更明顯。美國空軍全球打擊司令部宣布，已於香港時間24日成功試射1枚射程約7000公里的「義勇兵3型洲際飛彈」，這是拜登上任後首次試射洲際導彈，美方聲稱要有效阻止「21世紀的威脅」。外界相信，美方此舉是要與中國比拼核威攝能力。

根據美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）的宣布，試射在當地時間23日23時49分（香港時間24日03時49分）進行，美軍在加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base），朝西太平洋試射導彈。

美軍洲際導彈 成功命中6759公里外靶場

美軍發射的是一枚「義勇兵三型洲際導彈（Minuteman III）」，擊中4200英里（約6759公里）外位於馬紹爾群島瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）附近的靶場。這是拜登上台以後，首次朝西太平洋試射飛彈。

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空軍司令部副上校安東尼（Lt. Gen. Anthony Cotton）上將表示，此次試射證明義勇兵三型洲際飛彈的準確性與可靠性，驗證了洲際彈道導彈武器系統的準確性和可靠性，也為未來發展提供了寶貴的數據，以確保持續安全、有保障和有效的核威懾力量。

美國國防部、能源部和戰略司令部都會收集這次試射的數據，應用於未來發展的評估，美軍表示，這是美國國安以及盟國和戰略夥伴安全的關鍵要素。

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值得注意是，美國海軍一艘俄亥俄級戰略核潛艇曾於本月9日在大西洋範圍，試射一枚沒有核彈頭的三叉戟2型D5潛射導彈。觀察者指出，聯同當地時間23日的試射，美軍自拜登政府登場後，已在大約一個月內，測試了海基及陸基核威懾力量。

而中國在中美關係惡化後，先後多次公布試射導彈，其中，中國國防部本月4日宣布成功試驗陸基中段反導攔截技術，頗有向美方展示實力的意味。

外界普遍認為，中美正在互相展示核威懾能力，為兩國關係緊張難緩又添一訊號。

責任編輯：鄧國強

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