台灣北部煙霞嚴重 101大樓「消失不見」（組圖）

台灣北部空氣品質不佳，根據環保署空氣品質監測網顯示，台北市中山觀測站的監視器角度原本可見101大樓，但在濃重煙霞（又稱霧霾）下，101大樓好似「隱身」。稍早前竹苗更有民眾反映視線變差，不敢騎機車載小孩。

綜合台媒報道，台灣的環保署提醒永和、新北(樹林)、大里、西屯、二林、彰化、台南(麻豆)、東區林森路、嘉義、新港、新營、台南、安南、斗六地區所有族群應減少在戶外活動(紅色警示)，西半部敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。

專家表示，北部戶外的能見度較差，是顯著的霧霾現象，目前濃度仍高，但和昨天下午相比有減緩趨勢，外出時務必要戴上口罩，減少在戶外停留時間。目前西半部很多地方也都顯著偏高，但分布較為零星，有些鄰近地方到達所有族群不健康，有些是敏感族群，也有些是良好到普通等級。

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環保署表示，空氣污染來源可能多為汽機車及工廠排放的廢氣，因為風力無法吹散髒空氣，導致西部十三測站空氣品質亮起紅燈。

民眾這樣說：

苗栗市陳姓民眾：一早起床外出上班，明顯感覺天空灰濛濛，分不清到底是霧還是空氣污染，停在戶外的車輛，擋風玻璃也附著一層灰。 新竹梁姓婦人：今天騎車前往新竹公園時覺得視線較為不佳，距離一個路口的車況，無法看得很清楚，且眼睛也感覺有點乾癢。 新竹陳姓婦人：今天原本騎車送孩子上學時，發現路況視線不好，且空氣感覺不佳，決定改以汽車接送，減少孩子暴露於不好的空氣品質環境中。

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責任編輯：尹航

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