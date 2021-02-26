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【中澳關係】澳洲2萬多升葡萄酒壓在中國港口  不知怎麼辦？

國情動向 12:26 2021/02/26

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澳洲2萬多升葡萄酒壓在中國港口  不知怎麼辦？

中澳地緣政治角力仍在高燒，中國已先後抵制澳洲龍蝦、紅酒、牛肉等一系列商品，惟中國與澳洲關係至今未有緩和跡象。最新是來自澳洲兩家酒商的超過2.3萬公升葡萄酒，自上個月未准入境中國，目前仍扣押在中國港口、暫未明確如何處理。

中國海關總署周一（22日）在官網發布數據顯示，由澳洲富邑（Treasury Wine，又稱富豪葡萄酒產業酒商）生產的兩批奔富（Penfolds）葡萄酒，因「標籤不合格」，而無法通過深圳口岸入境中國，重量分別爲675升和2700升。

【中澳關係】關稅毀滅性衝擊 澳洲對華紅酒出口幾乎降至零

中國限制進口後 澳洲葡萄酒業正面臨這些困境

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由百吉布魯克加（Badger's Brook Winery）生產的七批葡萄酒也以相同原因，無法通過重慶口岸入境，總重量接近2萬公升。

中澳關係去年惡化以來，中國已先後對澳洲牛肉、葡萄酒和大麥等商品施加進口限制。

中方因標籤不合格　不放行這批澳洲葡萄酒

中國商務部去年11月公告稱，將對富邑葡萄酒産品收取169.3%的保證金，作爲臨時反傾銷措施。富邑隨後提到，公司將把奔富牌葡萄酒改爲面向美國、歐洲、亞洲其他地區和國內市場銷售。

中方多種澳洲產品施加進口限制之際，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，日前指責澳洲損害兩國經貿合作。

【中澳關係】澳洲龍蝦大平賣 背後是災難性的失業潮？

中國反圍堵澳洲？港企傳擲2328億巨資 澳後花園建城

王受文周三（24日）說，澳洲對雙邊貿易進行「污名化」，並採取「限制性」、「歧視性」措施損害雙邊經貿合作的氣氛。

報道指，中方一直向澳洲施壓，試圖迫使澳洲在一些關鍵的外交和國防政策上讓步。但澳洲總理莫里森卻持守強硬立場，未作出讓步。

2月初，澳洲農業部長利托普勞德（David Littleproud）對當地媒體稱，「（澳洲）將繼續確保中方知道我們已經準備好對話，糾正可能存在的任何問題」。

澳洲遭連環抵制後　莫里森說仍想與中國對話  

中國抵制澳洲龍蝦後遺症　澳洲人嘆食到厭

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責任編輯：鄧國強

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