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【中美角力】美眾院外委會通過法案 圖阻中國以冬奧作宣傳

國情動向 12:38 2021/02/26

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國際抵制北京2022冬奧聲浪劇增，美國眾院外委會通過法案，試圖防堵中國用2022年冬奧作宣傳。法案呼籲國務卿，應在賽事前確保美國選手了解主辦國人權問題。

要求美國國務卿告知選手 主辦國人權問題

北京2022冬季奧運倒數不到一年，美國眾議院外交委員會周四（25日）無異議通過《國際運動賽事的美國價值與安全法案》草案（American Values and Security in International Athletics Act）。

根據法案內容，若某場國際賽事是由特定共產國家舉辦，或主辦國在國務院最新人口販運評比報告中被評為最差的第3級（Tier 3），抑或是被美國國務卿認定具嚴重人權隱憂，國務卿最晚應在賽事開始前180天，發送資料說明該國人權問題。

法案也要求國務卿，告知選手可能面臨的個人隱私或安全風險，以及該如何自保，避免成為外國搜集情報目標。

提出該法案的眾院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）表示，中國利用2008年北京夏季奧運會洗白形象，現在即將主辦2022年冬奧。他說：「如果確保美國隊清楚知道（中國）人權問題與侵犯性監控行徑，有助保護他們不被利用，並防止中共把奧運當成一場『大外宣運動』。」

法案接下來將送交眾議院全院審議，根據美國立法程序，法案須獲得參眾兩院通過，才能遞交總統簽署後生效。

近期有國際人權組織，以新疆人權問題為由，要求杯葛北京冬奧會。美國亦有多位議員提出議案或致信白宮，呼籲抵制北京冬奧。

在北京，外交部早前指，北京冬奧是中國對國際奧林匹克運動的又一重要貢獻，批評呼籲抵制冬奧是出於政治動機，非常不負責任，相信相關舉動不會得到國際社會支持。

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此外，眾院外委會也通過由民主黨籍眾院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）18日領銜提出的2項決議案。其中一項是譴責北京、港府持續侵犯香港人民自由與權利，同時鼓勵拜登政府與盟國合作，保護港人並持續制裁相關中港官員，確保私人企業理解港版國安法對美國安全、公民和長期商業利益帶來的風險；另一項則重申尊崇民主、人權與法治對美國外交的重要性。

這些決議案也將擇日交付眾院全院審議。不過，決議案只表達國會立場，無須美國總統簽名生效，對政府並無約束力。

責任編輯：蒯宇澄

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