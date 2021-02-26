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【元宵節2021】吃湯圓6大禁忌 犯禁健康「行衰運」

社會熱點 13:00 2021/02/26

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元宵節今天（周五，26日）登場，民俗傳統會在這一天賞花燈、猜燈謎、放煙花、舞獅子等，其中最必不可少的就是吃湯圓。但吃湯圓也有禁忌，這不是民間宗教信仰的禁忌、而是健康禁忌，如犯了可能要光僱醫生。以下六大點大家必須知。

01、湯圓雖然味道好，但也不能多吃

湯圓不宜多吃，畢竟湯圓屬高熱量、高糖份的食品，其外皮是用非常精細的糯米粉製成，纖維非常非常少。其餡料中不僅僅有糖，更含有相當多的固態油脂，熱量很高。一般來說，3個湯圓所用的糯米粉相當於1兩米飯所用的米，因此，建議大家，湯圓最好不要多吃，一天吃3至4個即可。

02、最好不要當早餐吃

湯圓外皮的部分都是糯米的，黏性高，不易消化。而人早起時胃腸道功能是最弱的，早餐吃湯圓很容易消化不良，出現泛酸、燒心等情況，影響一天的工作和生活。

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03、晚餐和夜宵最好少吃湯圓

一些胃腸道功能弱的人在吃了湯圓後就會出現泛酸、燒心等胃食管反流問題。夜宵如果和睡覺的時間離得比較近，最好也別吃湯圓，這類食品不好消化，排空慢，也會加重胃腸道負擔。吃完湯圓後不要馬上就躺著，最好活動兩小時以上再睡覺。

04、湯圓太燙不宜入口

無論是吃湯圓還是喝湯都要注意不能太燙，也不能大口大口地吃，否則很可能燙傷口腔和食管的黏膜。醫學研究證實，食物灼傷很可能引起食管癌、胃癌等相關疾病。有的人吃湯圓時一被燙馬上就把湯圓咽下去，這種習慣危害更大。

05、少吃油炸湯圓

湯圓有不少吃法，可湯煮、可蒸食、可油煎、可油炸、可拔絲，還有真空包裝打開即食的。除了煮之外，有些人也很喜歡炸湯圓。雖然油炸的湯圓比較香脆，但油炸會使本身油脂含量就不低的湯圓油脂比例更高，成了更不健康的食品。特別是有膽囊、胰腺疾病的患者，食用油炸的湯圓很可能會使這類疾病複發，故不能食用。

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06、這些人群要少吃湯圓

糖尿病患者最好不要吃甜餡湯圓，可改吃鹹味湯圓。如果把湯圓當點心吃，就一定要減少正餐中主食的量。

心血管病、高血壓病患者應盡量少吃這種難以消化的食品，如果吃得太飽並吹到冷風，這類病人就容易引起急性心絞痛、心肌梗塞等。

潰瘍病患者吃湯圓可促使胃酸分泌增多，加重對潰瘍面的刺激，嚴重者可誘發胃出血、胃穿孔等。  

胃腸消化功能不良者。湯圓是由糯米面做成的，黏性較大，不易消化，食後可導致胃痛、胃脹、嗳氣、反酸甚至腹瀉。

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老年人多有消化功能減退，牙齒脫落，而且吞咽反射也比較遲鈍，可能會因急速吞咽而引起湯圓卡喉，導致呼吸困難，甚至造成窒息，所以老年人吃湯圓一定要細嚼慢咽。

嬰幼兒。3歲以內的嬰幼兒是不適合吃湯圓的。由於糯米比較黏，1歲以下的孩子很可能將湯圓黏在食道而阻塞呼吸道，1到2歲的孩子不容易嚼碎湯圓餡中的花生。另外，小兒消化功能較弱，吞咽反射尚未發育完善，即使大一些的孩子吃湯圓時也不能急於整個吃，以防噎住 。

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責任編輯：鄧國強

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