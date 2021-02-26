內地2月票房刷新全球紀錄 接下來將步入寒冬？

內地電影市場在春節檔大收帶動下，截至25日，2月全國票房已突破 112.5 億元（人民幣‧下同），同時刷新中國市場及全球單一市場的單月票房紀錄。但內媒指，這股熱潮難以持續，3月、4月的電影市場將要迎來「 寒潮」。春節假期結束後，2月僅7部新戲上映，較有號召力的全國首日預售票房500萬元。

目前2月票房前三名分別是 《你好，李煥英》（43.84億）、《唐人街探案3》（41.56億）、《刺殺小說家》（7.94億）。票房緊隨其後分別有《熊出沒·狂野大陸》（5.26億）、《新神榜：哪吒重生》（3.52億）、《人潮洶湧》（3.41億），以及《侍神令》（2.45億）。

▲ 《唐人街探案3》劇照

▲ 《唐人街探案3》劇照

▲ 《你好，李煥英》劇照

▲ 《你好，李煥英》劇照

▲ 《刺殺小說家》劇照

除了受新冠疫情嚴重影響的2020年，歷年2月都是電影市場的旺季，2017年達到61.7億元，而2018年及2019年更達到101.47元及111.63億元。業內人士指，春節檔有其特殊性，故不能以春節檔的表現，春節的票房走勢來衡量全年的票房走勢，中國電影市場仍然是一個新興的電影市場。

內媒則指， 接下來3月起是國內電影市場的淡季，春節檔剛結束，民眾入場意願沒那麼強烈。對於重量級大片來說，可能偏向放到暑期檔上映。

內地2021至今電影總票房破百億 春節檔史上最強

【新冠肺炎】全國「就地過年」利好電影業 票房上望70億元

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁