大陸防蟲害抵制台灣菠蘿  台恐失近4億港元（第四版）

▲ 大陸防蟲害抵制台灣菠蘿 台恐失4億港元

兩岸關係緊張難緩之際，大陸海關總署周五（26日）發布公告稱，自3月1日起暫停進口台灣菠蘿（又稱鳳梨）。大陸國台辦隨後發出新聞稿強調，因多次從進口菠蘿中驗出有害生物，為從源頭防範植物疫情風險，因此採取這項正常和科學的措施。大陸此舉，台灣菠蘿農民及相關產業者，或損失超過5036萬美元、折合3.9億港元。

（文末加台灣行政機關回應）

大陸海關總署周五早上發布公告指，「從今年3月1日起，暫停受理台灣菠蘿報關、輸入，並及時通知轄區內的相關企業。」

針對海關總署的公告，大陸國台辦隨後也以「國台辦發言人馬曉光答記者問」的新聞稿，進一步說明。

大陸當局：措施科學合理

馬曉光表示，去年以來，大陸海關多次從台灣輸入的菠蘿中檢出被列為檢疫性害蟲的生物，這些有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。為從源頭防範植物疫情風險，依據大陸有關法律法規和標準，決定暫停進口台灣菠蘿。

布林肯談香港台灣 說話像極蓬佩奧

拜登的「中國噩夢」：台灣變新古巴危機

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

馬曉光指出，這是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合大陸相關法律法規和標準。

據台灣農委會公開的統計資料，2020年間，台灣輸出至中國大陸的菠蘿與菠蘿加工品，總計4萬2121公噸，價值5036.4萬美元、折合港幣逾3.9億元。

台灣農委會質疑大陸做法

農委會主委陳吉仲回應稱，大陸說台灣菠蘿含有害生物，這是「不實」、不符合國際規範的說法，並強調「菠蘿輸出到大陸及其他16國之時，都有符合規定」。

農委會指出，去年迄今輸大陸的菠蘿，共計6200批，接獲陸方通報發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲計13件，輸出合格率達99.79%。而這些害蟲亦發生於中國大陸，依國際規範可經燻蒸處理滅除風險。陳吉仲指，農委會已透過雙方協議平台，要求陸方取消禁令，並持續透過各種管道與大陸進行溝通。

台灣的「總統府」發言人張惇涵表示，台灣菠蘿去年銷往中國的合格率達99.75％，這次中斷進口並非善意的行為。

拜登政府一邊承認一中 卻一邊首派神盾艦奔台海（組圖）

【中美角力】陸克文：習如武統台灣 宜思考3個問題

中美打科技戰 英媒示警：台灣會被推向死亡中心

馬英九倡買大陸疫苗卻招議 國民黨嘆：台灣已無理性

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁