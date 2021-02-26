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內地五年內勞動年齡人口料減3500萬 人社部研究延遲退休

社會熱點 13:53 2021/02/26

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內地人口老齡化趨勢日趨明顯。人社部公布，「十四五」期間（2021至2025年），內地老年人口將超過3億人，邁入中度老齡化階段；同時，勞動年齡人口數量將減少3,500萬人。人社部表示，延遲退休年齡是世界普遍做法，正研究具體改革方案。

人社部正研究延遲退休方案

人力資源和社會保障部副部長游鈞今日介紹，到2019年底，60歲及以上的人口比重已達18.1%，預計「十四五」，中國老年人口將超過3億人，從輕度老齡化進入到中度老齡化階段。

而且，中國勞動年齡人口數量從2012年開始出現下降，年均減少300萬以上，並且減少幅度在加大，預計「十四五」期間還將減少3,500萬人。

他指出，目前中國的退休年齡總體偏低，與人均預期壽命不匹配。中國人均預期壽命在建國初是40歲左右，到2019年已經提高到77.3歲。同時，新增勞動力中，接受過高等教育的比例已超過一半，平均受教育的年限也在不斷延長，已經達到了13.7年，人們開始工作的年齡相應推後。在退休年齡不變的情況下，平均的工作年限自然就會縮短，導致人力資源的浪費、人力資本利用率的下降。

游鈞表示，從國際上看，延遲退休年齡是世界各國應對人口老齡化的普遍做法。近幾十年來，多數國家都不同程度的提高了退休年齡。目前人社部正會同相關部門研究具體改革方案，要借鑒國際上通行的做法和經驗，更會充分考慮過中國國情，以及廣泛聽取各方意見。

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責任編輯：尹航

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