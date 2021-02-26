▲ 大師指點拜登迷津：應做一事解中美貿易死結

美國總統拜登（Joe Biden）正在重新評估所有對中國戰略，在政治經濟學界有盛名的世界銀行前首席經濟學家柯魯格（Anne Krueger），呼籲重建中美貿易關係，其中，拜登不妨先釋出善意，在中方有實質回應後就取消前任總統特朗普（Donald Trump）施加的關稅。

柯魯格在全球最大評論平台之一Project Syndicate指出，特朗普手法是在各方面，包括貿易、外國投資、網絡空間、電子商務、知識產權、南海、台灣，和其他各類問題「欺負（bully）」中國。

更糟的是，特朗普只強調中美雙邊往來，忽略歐洲、澳洲、拉丁美洲這些與美國有許多共同利益的盟友，而且事實上其中很多盟友也是特朗普關稅戰打擊目標。

世行前首席經濟學家柯魯格：美「欺負」中國

她表示，特朗普以為這些政策會損害中國，使中國無法在經濟、政治，或軍事上與美國有效競爭，「但是沒有任何美國行動可以阻止中國增長」，而且自相矛盾的是，美國在試圖弱化中國同時又與中國進行雙邊貿易談判，向中國與世界都發出非常混亂的信號，結果是雖然造成中國損害，但無疑也損害美國。

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「儘管中美間競爭不可避免，但雙方政府也都知道戰爭是不可想像的。有鑑於中國渴求成為國際社會中受人尊敬成員的願望，美國將對抗限縮在重大問題，在可能情況下尋求合作與互利，會更令人滿意」，她說。

柯魯格指出，氣候變遷與其他環境問題、發展中國家債務、國際金融穩定這些問題雙方有緊迫的合作必要，開放的多邊貿易體系使全球經濟受惠，當然也包括中國和美國。

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柯魯格稱，中美貿易公開敵對，美國絕對不是無辜的一方。但是雙方可以達成協議，透過美國批准新的世貿（WTO）上訴機構法官任命，恢復改組織解決爭端的作用，並重建雙方關係。

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她總結，「拜登政府可以展現進一步善意姿態，在中國做出回應的情況下取消特朗普的關稅。而且由於知識產權、電子商務等方面爭端應該透過多邊機制解決，因此美國可以在WTO提出，而不是向中國提雙邊要求。幸運的是，美國生產力如果能健康增長，中美競爭可以沿著較少對抗的路線進行」。

柯魯格除是世銀前首席經濟學家，也曾任IMF（國際貨幣基金）高層，她目前是約翰霍普金斯大學進階國際研究學院國際經濟學高級研究教授、史丹佛大學國際發展中心高級研究員。

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責任編輯：鄧國強

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