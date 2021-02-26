中印外長通電談邊境 這問題雙方各執一詞

去年6月開始的中印邊境對峙近期得到緩和。中國外長王毅和印度外長蘇傑生周四（25日）通話，雙方達成一定共識。不過，對於對峙起因，王毅指中印邊境事態的是非曲直十分清楚，而蘇傑生則重提去年9月中印雙方的會晤，稱印方認為中方的挑釁行為和單方面企圖改變現狀。

王毅：中印要堅持攜手發展方向

據中国外交部官網公布，王毅在通話中表示，去年中印邊境事態的是非曲直十分清楚，既往教訓值得深刻汲取。近期，印度對華政策發生搖擺倒退，兩國務實合作受到影響干擾，這不符雙方利益。

王毅說，近期中印一線部隊在班公湖地區完成脫離接觸，現地局勢明顯緩解。雙方務必珍惜當前來之不易的局面，共同鞏固既有成果，保持磋商勢頭，進一步緩和事態，完善邊境管控機制，推進邊界談判進程，不斷積累增進互信，實現邊境地區和平安寧。

王毅表示，邊界爭議是客觀現實，應予足夠重視和認真對待，但邊界問題不是中印關係的全部，應置於雙邊關係適當位置。要堅持兩大新興經濟體攜手發展的大方向，並肩前行，合作發展。

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外交部官網還公布，蘇傑生表示，日前兩軍在班公湖地區脫離接觸是雙方認真落實兩國外長莫斯科共識的重要成果，印方希同中方加強對話協商，盡快實現其他地區全面脫離接觸，推動兩國邊境局勢持續降溫，維護邊境地區和平安寧。印方願從兩國關係長遠發展和整體大局出發，落實兩國領導人達成的重要共識，推動雙邊關係盡早重回正軌。

印方重提 中國企圖單方面改變現狀

q另外，印度外交部官網亦及雙方的共識，指在去年莫斯科會議上，兩國部長一致認為邊境地區的局勢不符合雙方的利益，並決定雙方的邊境部隊應繼續對話，迅速脫離接觸並緩解緊張局勢。雙方始終同意，維持邊境地區的和平與安寧是發展雙邊關係的重要基礎。延長現有局勢不符合任何一方的利益。

不過，印度外交部公布，蘇傑生提及莫斯科會議亦稱，在會上，印方表達了對中國的挑釁行為以及企圖單方面改變現狀的關切。

中印雙方的聲明都提到，兩國外長同意建立溝通熱線，及時交換意見。

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責任編輯：尹航

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