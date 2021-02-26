貨拉拉版「藍可兒事件」：少女6分鐘之間離奇跳車亡（組圖，有片）（第二版）

▲ 貨拉拉版「藍可兒事件」：少女6分鐘之間離奇跳車亡

內地23歲女子車莎莎使用「貨拉拉」叫車搬家服務，卻在她登車、於工作群組留言後僅6分鐘，突然「跳車身亡」，由於她死前全無異樣、還曾跟家人說要買樓。究竟這6分鐘發生了什麼事，迫使車莎莎冒生命之險跳車？真相撲朔迷離。

事發多天後，內地媒體周三（24日）報道，平台已與死者家屬達成協商，作出賠償並承諾作全面整改，以提高對乘客安全保障。

（新增文末公安最新調查進展）

事發在2月6日下午2點，這名叫「車莎莎」的妙齡女子，用貨拉拉App預約搬家，因為她要趕著在過年前，搬家到離公司更近的湖南長沙出租屋。當時貨拉拉平台接到車莎莎訂單後，派遣男性司機周Ｘ春開著廂型車（車號「湘ADA6557」），前往車莎莎的住處準備搬家。

23歲女子車莎莎在6分鐘之間跳車

當日晚上9點，車莎莎帶著自己的家具、棉被、還有一隻寵物狗準時上車。當時她還有與家人電話聯繫，表示已經準備好、東西都搬上車了。然而這通電話，卻是她與家人的最後聯繫。

直到晚間9點24分，車莎莎都還在公司的工作群組裡聊天、回覆表情符號。

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但不久後，車莎莎的父親卻突然接到一通來電，是周姓司機打來的。司機表示車程中出了意外，車莎莎在大約９時半跳車受傷。

當晚10點，趕赴醫院的家人發現車莎莎的頭顱後側全都是血，醫師表示傷者有嚴重的顱內出血、腦水腫等狀況，必須立即做開顱手術。然而搶救後，車莎莎仍在晚間11點宣告不治。

從9點24分到9點30分，過程僅只有短短6分鐘。這中間到底發生了什麼事，讓車莎莎會「突然跳車」？

車莎莎送院後死亡 事件有許多疑點

有疑似死者家屬的微博帳號表示，莎莎跟家人說好了「春節要回家陪爺爺過年、明年要帶男朋友回家，要買房付首付，要讓弟弟畢業後跟自己住在一個小區...」言下之意，指死者生前狀況穩定、也說好搬完家就要回去過年，不能理解為何突然跳車尋死。

現場唯一的證人是貨拉拉周姓司機。根據司機的說法，指他因為不會使用車子導航，但是這區域他很熟悉路況，因此三次偏離原本設定的主幹道，從原先的主要道路改駛往沒有路燈的小路，此舉讓莎莎埋怨不滿，雙方有所爭執，最後莎莎選擇「跳出車窗」，最後釀成悲劇。

但有媒體說，貨拉拉司機的說法有許多不合理之處，加上言詞反覆也讓死者家屬相當質疑。

如果確如司機所說，坐在副駕駛座的莎莎因為爭執而跳出車窗，那麼過程裡司機有沒有攔阻？為何沒有先停車？家屬也困惑，是什麼原因讓司機需要「三次偏離幹道」、而莎莎跳車又為何會造成後腦先著地？

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因為案情撲朔迷離，車內又全程沒有錄音錄影，讓孩在偵辦中的死亡事件掀起社交媒體的憤慨與議論，各種案情真相揣測和穿鑿附會也接連而出。

有內地法醫認為，案情確實有不少反常之處，但莎莎也有可能並非如司機所說的「跳窗」，而是打開車門跳車受傷。

車內沒有錄影與錄音 無法知究竟發生何事

但發表言論的法醫劉良並非此案擔任調查的法醫，僅憑公開的新聞資訊做判斷，沒有任何實證。

另外也有媒體自行找來與貨拉拉事件相同車型的貨車（瑞馳新能源EC35），嘗試模擬跳窗情境，發現該型貨車在駕駛座上鎖後，副駕駛座也會自動上鎖、無法自行解鎖，研判莎莎當下有可能無法打開車門才選擇跳車窗。而若要跳出這款車型的車窗也要費一番力氣，司機應該有時間將人拉住。

事件撲朔迷離。長沙警方對事發現場進行重新勘查後發現，當晚司機擅自改了一個距離遠且較為偏僻的路線；至23日，警方以涉嫌過失致死罪對周姓男子予以刑事拘留。案件仍在偵查中。

內地媒體周三（24日）報道，平台已與死者家屬達成協商，作出賠償並承諾作全面整改，以提高對乘客安全保障。

「貨拉拉」原是2013年成立於香港的物流公司，創辦人為出身廣東的周勝馥，總部現設立於深圳。創立之初，貨拉拉主打貨運與搬家服務，根據官方網站資料，截至2020年，其服務範圍已經含括352個中國城市、司機人數達48萬人，更在中國已進行多輪融資。

責任編輯：鄧國強