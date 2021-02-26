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「天下第一村」 華西村擠提？ 數百人冒雨排隊官方解畫

社會熱點 21:44 2021/02/26

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曾被譽為「天下第一村」的江蘇江陰市華西村，近日傳出擠提，數百人冒雨排隊。內地傳媒引述華西村黨委有關負責人稱，年底年初投資人排隊兌現資金是正常，但未回應利息由此前的10%降至0.05%、無法兌現的情況。

據「21世紀經濟報道」，昨日有投資者透露華西村遭「擠兌」，其提供的影片顯示，華西村特有的建築廣場外，數百人冒雨排隊，多名保安在現場維持秩序；疑似財務室的會計們正在幫辦手續。

有華西村人士表示，他的家人也和周邊村農民一起去了，主要是「集資款、攬儲款」等。他未肯透露具體數額，但表示「之前錢放到華西村的利息達到10%」。

華西人黨委發言人稱，影片內容是真實的，主要是「外面的引資款到期兌付」，強調華西資金、兌付沒問題。

承諾10厘息 結果僅0.05%

《財經》雜誌則引述一名投資者稱，自己將錢存在華西村3年，當時村方承諾利率為10%，但今年2月9日前去兌付資金時被告知2月24日才可以領取。而其家人在2月24日排隊幾小時後，僅拿回了本金。

另有投資者表示，早在2月18日，其家人預約資金兌付，但被告知大額資金2月26號後才可以支取。他又稱，未拿到華西村此前承諾的10%利息，而且只有2月4日前兌付資金的投資者，才在本金之外同時拿到利息，但是利息僅為0.05%。

報道引述華西村黨委一位負責人稱，投資人排隊兌現資金是正常兌付，「年底年初出現集中兌付是非常正常」。但對於利息由10%降至0.05%甚至無法兌現，對方以信號不好、稍後回電為由掛斷電話，但之後未能聯繫到。

此外，有知情者透露，之前存在華西村的資金無法拿到現金，只能在華西村內部消費。華西村方面未正面回應。

華西村一直被視為中國最富裕的村莊之一，有「天下第一村」之稱。資料顯示，改革開放後，華西村施行農田集中承包製，令農民擺脫土地束縛，為工業發展提供足夠人力。而鋼鐵產業成為華西村的支柱產業，並實現財富快速增長。據報在2007年，該村鋼鐵產業收入達到巔峰，高達250億多（人民幣，下同）。但2008年起，華西村鋼鐵企業成績一路下滑。據內地傳媒之前報道，截至2018年第三季度，華西村旗下華西集團總資產為547.6億元，已負債369.3億元。

責任編輯：林佩怡

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