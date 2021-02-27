不顧企業界反對 拜登據報延續針對中國技術威脅的規定

中美科技戰料繼續延燒。《華爾街日報》引述知情人士透露，拜登(Joe Biden)政府計劃不顧美國企業界的反對，實施一項特朗普(Donald Trump)時期旨在對抗中國技術威脅的規定，將於下月生效。

業界認為規定損害美競爭力

特朗普政府去年11月提出有關規定，將讓商務部有權禁止其認為對國家安全構成威脅的技術相關商業交易，這是保護美國供應鏈的努力之一。

科技、電信、金融和其他行業的公司批評，這項規定會扼殺創新、損害競爭力，原本預料在拜登政府重新審視對華科技政策之際，該規定會被推遲。

知情人士說，拜登政府現在計劃推進這項規定。政府官員擔心阻擋或弱化這一規定，會就新政府的對華立場發出錯誤資訊，認為新政府對華相對軟弱。

一位知情人士稱，政府官員已向商界暗示他們不會大力執行這項規定。這樣雖有可能緩和影響，但企業代表說，這項規定仍將使公司面臨巨大的新合規成本和不確定性，特別是規模較小的公司。另一位知情人士則說，政府並未表示將在執行這項規定方面有所保留。

商務部一位發言人說，該機構將在3月22日之前繼續接受公眾對該規定的意見，並補充說，屆時該規定將成為最終規則。

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責任編輯：蒯宇澄

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