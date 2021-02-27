康希諾疫苗1針保護力達半年 打加強劑免疫反應增20倍

國家藥監局25日附條件批准康希諾生物 （06185） 新冠肺炎疫苗上市註冊申請。參與研發的中國工程院院士陳薇表示，該疫苗僅需單劑接種，可提供6個月保護，若6個月後再打一針加強劑，可令免疫反應提高10至20倍。

康希諾生物公司重組新冠病毒疫苗（5 型腺病毒載體「Ad5-nCoV」，商品名為克威莎）是由康希諾生物和中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長、中國工程院院士陳薇的團隊所共同開發。

年產能達5億 可供5億人接種



陳薇接受內傳媒訪問，說明康希諾疫苗的效果、安全和產能。她表示，康希諾疫苗是基因工程疫苗，最大的特點就是能夠快速化的生產，今年年產能達5億，因為此疫苗只需要打1針，代表可供5億人接種。



她指出，在巴基斯坦為1萬8千多人作觀察，重症保護率能達到90%以上 ，到現在為止，接種者中包括一種極端環境下的人群，沒有發現跟疫苗相關的嚴重不良反應，也沒有發現跟其他疫苗有不一樣的特別特殊的不良反應。



對此疫苗的效果，她指，根據顯示，疫苗接種一次可提供6個月保護，如果6個月以後疫情還沒有結束，可以再打一針加強劑，可以令免疫反應有10倍、20倍的提高。

此外，「克威莎」疫苗的使用沒有年齡上限。

陳薇還稱，中國的疫​​苗研發在世界上位於第一方陣，過程中「一定要有自信」。

康希諾早先公布，第3期臨床試驗期中分析數據結果，「克威莎」在單針接種疫苗28天後，疫苗對所有症狀的總體保護效力為65.28%；在單針接種疫苗14天後，疫苗對所有症狀總體保護效力為68.83%。若以疫苗對重症的保護效力分別為單針接種疫苗28天後為90.07%；單針接種疫苗14天後為95.47%。

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責任編輯：蒯宇澄

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