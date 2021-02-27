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【芯片產業】武漢弘芯復工無望徹底崩盤 遣散所有員工

經濟脈搏 14:10 2021/02/27

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中美科技戰白熱化，中國政府著力扶植國產芯片（又稱晶片）企業崛起，期望實現中國芯片產業自力更新。不過，號稱千億投資的芯片項目武漢弘芯去年傳出爛尾，項目停滯一年後，近日公司以「無復工復產計畫」為由，開始遣散所有員工。

綜合內媒報道，武漢弘芯近日對內部員工寄發通知，要求全體員工自行辦理離職手續。

通知指出，考量目前公司現狀，無復工復產計畫，「經公司研究決定，請全體員工於2021年2月28日下班前提出離職申請，並於2021年3月5日下班前完成離職手續辦理；休假人員可於線上辦理。」

報道稱，武漢弘芯還有約240名員工，都會受到影響。但是這份通知並未說明遣散所有員工之後，武漢弘芯後續的規劃。

蔣尚義曾形容在弘芯經歷是惡夢

武漢弘芯半導體於2017年11月在東西湖區正式成立，號稱投資金額高達1280億元（人民幣，下同），並邀請曾任台積電營運長和中芯國際獨立董事的蔣尚義擔任執行長，一時之間引起半導體業界關注，曾被視為中國未來半導體產業的明星項目。

不過弘芯去年傳出資金斷鏈，項目「爛尾」，整體建設喊停並由武漢政府接管。蔣尚義則於去年6月辭職，表示「我在弘芯的經歷是一場惡夢。」

報道提到，武漢弘芯去年11月被武漢東西湖區政府接管後，政府持股比例不斷上升。原本計畫在今年年中完成基礎建設並招商引資後，政府隨即退出，不過最新消息再度為這個項目的未來發展種下不確定因素。

報道並引述業內人士觀察表示，半導體項目「爛尾」，顯示營運團隊對行業的規律缺乏基本的尊重，在基礎設施建設方的選擇缺乏專業，導致其遺留資產有重大瑕疵，再利用還需投入較大資金和精力改造。

此外，爛尾項目一般都還伴隨著抵押、借款等問題，同時還會涉及地方國資、銀行貸款等多方問題。這些都是爛尾項目「再生」的阻礙與挑戰。

直擊弘芯資金崩裂實況 芯片業不是擲錢便成功（有片）

【弘芯財困】直擊弘芯停建變死城 員工稱過幾天復工（組圖，有片）

【芯片產業】武漢弘芯由政府全盤接手 這些問題未解決（組圖，有片）

責任編輯：蒯宇澄

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