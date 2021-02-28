▲ 吳孟達逝世人民日報悼念：論愛國他是主角

香港演員吳孟達周六（27日）因肝癌逝世，終年70歲，中央媒體人民日報旗下客端（手機新聞App）刊文悼念，形容吳孟達對「祖國」的熱愛，代表了香港人的主流價值觀；直言吳孟達演了一輩子配角，但「論愛國卻一直是主角」。

人民日報客戶端周日（27日）刊出提為「愛國者達叔，永遠都是主角」的文章，指出吳孟達病逝令香港和內地的網友陷入悲痛之中。他塑造了無數經典角色，為觀眾帶來歡樂和思考，陪伴了幾代人的青春。

人民日報引網民：藝術無國界 藝術家有祖國

文章指，吳孟達即使演了一輩子配角，但吳對角色不曾敷衍，令人看到一位戲骨的敬業精神，也感受到他對藝術追求。文章接著，再盛讚吳孟達生前的愛國言論：

在真實生活中，達叔也從不敷衍。他生前留下的最後一條微博寫著「我是中國人」，令無數網友集體致敬，透過這短短五個字，人們讀懂了他對國家樸素而自然的愛。 達叔是中國人，他對祖國的熱愛，代表了香港同胞的主流價值觀。觀衆緬懷和尊重達叔，不僅因爲他演技精湛，更重要的是他有一顆乾淨、滾燙的愛國之心，正如有網友所稱：「藝術無國界，藝術家有祖國」。

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文章然後說，吳孟達最純粹的愛國情感，卻戳中香港部分「宵小之徒」的痛處，在社交媒體上向他潑髒水、貼標籤，無所不用其極。而此番操弄，更再次暴露出「宵小之徒」逢中必反到了缺乏人性、沒有底線的地步，對愛國者的仇視到了喪心病狂的地步。

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文章指出，事實上，在香港像吳一樣愛國的人才是大多數，他們或許不是亮眼明星，或許從未有過轟轟烈烈的舉動，但在大是大非前絕不糊塗。

共青團中央重提「14億護旗手」帖子

文章最後說，在香港，吳孟達和熱愛「國家」的人永遠都是主角，而流淌在血液中的情感，能夠讓他們與反中亂港分子劃清界限。

而共青團中央官方微博亦接連留言悼念吳孟達，其中在「我是中國人，達叔，走了」的貼文中，重提吳氏生前的最後一條微博－－2019年8月16日轉載圖文說「我是中國人」、「五星紅旗有14億護旗手」。

澎湃新聞網引述共青團中央文章，談及吳孟達生前的軼事，包括說道：

吳孟達最近一部讓大家印象深刻的作品，是2019年的《流浪地球》。他真的是用命在拍，穿著幾十斤重的戲服，吊著威亞盪來盪去，因爲心臟衰竭，每拍完一條都要吸氧才能喘過氣來，「下來以後，這輩子拍戲我第一次哭了」......。

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▲ 吳孟達生前的最後一條微博－－2019年8月16日轉載圖文說「我是中國人」、「五星紅旗有14億護旗手」。

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責任編輯：鄧國強

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