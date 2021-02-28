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內地2月製造業PMI跌至50.6  遜預期

經濟脈搏 15:47 2021/02/28

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受春節因素影響，2月中國官方製造業採購經理指數（PMI）錄50.6，低於預期且創9個月低位；非製造業PMI錄得51.4，較上月下降1個百分點，為一年來最低水平。但兩者仍保持在擴張區間，顯示經濟總體保持復甦態勢。

國家統計局周日（28日）公布，2月中國製造業PMI為50.6，較上月下跌0.7個百分點，低於市場預期的51.1，為去年5月以來的最低水平。

內地2月非製造業PMI為51.4，較上月下跌1個百分點，同樣低於市場預期。製造業和非製造業PMI雙雙連續三個月回落，拖累綜合PMI下降1.2個百分點至51.6。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，今年春節假日落在2月中旬，假日因素對本月企業生產經營影響較大，使得製造業市場活躍度較上月有所下降。不過分項指數變化顯示，市場供需增速仍處於較好水平。

生產指數和新訂單指數分別為51.9和51.5，較上月回落1.6和0.8個百分點，顯示製造業產需兩端擴張力度有所減弱，但繼續保持在擴張區間。行業方面，醫藥、通用設備、電氣機械器材等新訂單指數均位於55以上，表明相關行業產需兩端擴張較快。

與此同時，新動能繼續較快增長，大企業支撐作用加強。大型企業PMI為52.2，較上月微升0.1個百分點，保持平穩擴張。

企業對後市預期也較為樂觀。企業生產經營活動預期指數升至59.2，出口企業生產經營活動預期指數60.8，均位於高位景氣區間，表明多數製造業企業對近期外貿形勢前景預期良好。部分調查企業反映，3月份將進入產銷旺季，市場需求有望回升，企業對節後行業發展信心增強。

責任編輯：蒯宇澄

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