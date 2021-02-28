▲ 澳洲「東星斑」也遭中國抵制 漁工痛丟飯碗

中國與澳洲關係跌入低谷，澳洲葡萄酒、龍蝦、牛肉、木材等商品相繼因中澳交惡失去中國市場後，澳洲最大的活魚出口商據報因無法更新執照，相信已暫時失去中國市場，意味「東星斑」貴價珊瑚魚等不能輸往中國。

澳洲廣播公司（ABC）報道，作為澳洲最大活魚出口商，澳洲珊瑚魚貿易公司（Australian Reef Fish Traders，簡稱ARFT）由於未能在中國續簽出口許可證，似乎已暫時失去了進入中國的市場的資格。

中國不允更新ARFT證照 魚穫輸華無望

據了解，ARFT出口的活魚佔澳洲全國出口總量的70%，並和中國有著長達20年的貿易關係。該公司也不清楚中方終結這種貿易關係的具體原因是甚麼。

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ARFT失去中國市場後，意味一定數量的澳洲七星班（學名為鰓棘鱸，香港普遍叫東星斑）將不能進口內地市場，預計數以百萬澳元計的星斑產業當災！

這是中澳貿易關係惡化後，又一家依賴中國市場的企業受到波及。此前，澳洲的葡萄酒、大麥、棉花、龍蝦、原木等產品都遭到中國抵制。

據悉，位於昆士蘭州的ARFT去年12月向中國出口了創纪錄的42噸活魚，這促使該公司原本準備增加出口量。但失去對中國出口執照後，該公司位於凱恩斯的業務已經停止，一些工人失去工作。

庫克鎮（Cooktown）、麥凱（Mackay）等地的漁船也面臨不穩定的未來。

漁船面臨不穩定的未來

ARFT的行政總裁巴里·登（Barry Dun）表示，無法理解為何已持續20年的貿易關係被停止。

他指出，儘管失去中國市場後，但還有些市場的許可證未到期，魚穫並非完全沒有出路，因此捕撈還在持續；惟剩下的市場，價格都遠低於漁民們習慣獲得的價格，因此，中方今次安排會對整個昆士蘭州北部漁業產生重大影響。

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事實上，魚穫出口轉內銷並不能解決問題，澳洲本地售價每公斤僅約20澳元、折合120元港幣，大約只有中國購入價格一半或三分之一，澳洲本土消費很可能無法填補失去的中國銷。

澳洲媒體指，澳洲魚業界都深知依靠單一市場，是有缺憾的做法。

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【知識庫：東星斑是什麼？】 東星斑在華人世界被概括為石斑魚種類之一，以粵菜食材分類等級，石斑魚中僅次老鼠斑、蘇眉，是高級食用魚，頭可煮湯，背肉可清蒸，腹肉宜紅燒，也可切為生魚片，由於濫捕數量下降，被IUCN（國際自然保護聯盟）列為「近危」（Near Threatened，常縮寫為NT）物種，指現狀無虞、但未來可能瀕危或滅絕物種，台灣水產試驗所也正在研究養殖技術。

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責任編輯：鄧國強

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