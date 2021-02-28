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內地去年人均可支配收入破3.2萬 增長4.7%

即時中國 19:14 2021/02/28

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國家統計局周日（28日）在官方網站公布了《 中華人民共和國2020年國民經濟和社會發展統計公報》（下稱《公報》）。除了一系列早前曾公開的數據外，《公報》亦公開了2020年中國居民收入、消費方面的更多數據。

《公報》指，2020全年全國居民人均可支配收入為32,189元（折合約38,610港元），比起2019年增長4.7%；扣除價格因素，實際增長2.1%。而全國居民人均可支配收入中位數為27,540元（折合約33,034港元），增長3.8%。

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據統計，若按常住地分，城鎮居民人均可支配收入為43,834元人民幣（折合約52,578港元），較2019年增長3.5%；扣除價格因素，實際增長1.2%。城鎮居民人均可支配收入中位數為40,378元（折合約48,433港元），增長2.9%。

而農村居民人均可支配收入為17,131元（折合約20,548港元），比2019年增長6.9%；扣除價格因素，實際增長3.8%。農村居民人均可支配收入中位數為15,204元（折合約18,237港元），增長5.7%。2020年城鄉居民人均可支配收入比值為2.56，比2019年縮小0.08。

另據統計，2020年全國居民人均消費支出為21,210元（折合約25,441港元），比2019年下降1.6%；扣除價格因素，實際下降4.0%。按常住地分，城鎮居民人均消費支出為27,007元（折合約32,394港元），下降3.8%；扣除價格因素，實際下降6.0%。而農村居民人均消費支出為13,713元（折合約16,448港元），增長2.9%；扣除價格因素，實際下降0.1%。

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而全國居民恩格爾係數（食品支出佔家庭消費）則為30.2%，其中城鎮為29.2%，農村為32.7%。

《公報》稱，2020年是「 新中國歷史上極不平凡的一年」 ；又指中國去年消除絕對貧窮、污染防治和 金融風險處置「 三大攻堅戰」方面均取得決定性成就。

責任編輯：黃良潤

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