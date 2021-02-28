▲ 中方傳加碼抵制：阻留學澳洲 澳方賺少幾多？

中國與澳洲關係深陷低迷之際，澳洲媒體報道，澳洲教育行業恐要面對中國留學生「乾塘（ drought）」的局面，原因是中國地方政府正向當地教育中介機構提出要求，敦促勿把中國學生送到澳洲。這一消息倘獲證實，澳洲教育行業將損失嚴重。有分析揣測，這是否中方以經濟手段反制澳洲的又一招。

澳洲的《悉尼晨鋒報 （The Sydney Morning Herald）》報道形容，澳洲的的大學面臨著中國學生長期「乾旱」的前景，因為中國政府已作出表態，不鼓勵中國的教育機構，把學生送到澳洲留學；中方此舉，或影響澳洲數十億元的收入。

Australia’s universities face the prospect of a prolonged Chinese student drought as reports sweep through the multi-billion dollar industry that Chinese agencies are being encouraged by local authorities not to send students to Australia.

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多間澳洲媒體不約而同報道了相近消息，指澳洲一些大學在本周初開始，陸續收到這些報告，指中方要機構不推薦、又或宣傳澳洲留學方案；最初，這些要求只在較小城市執行，但到了上到周四，相關指令已蔓延至北京、上海等一線城市。

代表澳洲八大院校的「八校聯盟」總裁湯普森（Vicki Thomson）表示，「有些事肯定正發生，升學顧問可能被要求不要建議學生赴澳，或乾脆不提及澳洲這升學選擇」。

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但她補充，由於中國當局沒有就此作正式通知，因此消息的真實性仍待進一步釐清。「中澳關係對教育界很重要，有需要保護，對現時事態深表關注」，她強調。

澳洲《金融評論報（Australian Financial Review）》日前也引述墨爾本大學校長馬斯克爾（Duncan Maskell）指，近期有中國學生收到建議不要到澳洲求學。

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有報道指，如以整個澳洲學界計算，留學生在2019至2020年度為澳洲帶來375億澳元、約合2240億港元的經濟效益；當中，中國佔105億澳元、約合628億港元，相當於總數28%。2019年澳洲逾34.6萬名國際留學生中，就有16萬人來自中國。

中國與澳洲近月外交關係緊張，中國繼限制澳洲肉類、酒類、煤炭等產品對華出口後，澳洲高等教育界似乎是中國下一個制裁目標。

但澳洲聯邦教育部長阿蘭·塔奇（Alan Tudge）試圖淡化事件說，他尚未收到有關報告的官方確認，他稱這些報告為「傳聞」；但強調，消息倘屬實，最大損失只會是中國學生，強調澳洲教育制度深獲中國學生、家長及僱主認可。

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責任編輯：鄧國強

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