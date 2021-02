中方傳加碼抵制：阻留學澳洲  澳方賺少幾多？

中國與澳洲關係深陷低迷之際,澳洲媒體報道,澳洲教育行業恐要面對中國留學生「乾塘( drought)」的局面,原因是中國地方政府正向當地教育中介機構提出要求,敦促勿把中國學生送到澳洲。這一消息倘獲證實,澳洲教育行業將損失嚴重。有分析揣測,這是否中方以經濟手段反制澳洲的又一招。

澳洲的《悉尼晨鋒報 (The Sydney Morning Herald)》報道形容,澳洲的的大學面臨著中國學生長期「乾旱」的前景,因為中國政府已作出表態,不鼓勵中國的教育機構,把學生送到澳洲留學;中方此舉,或影響澳洲數十億元的收入。

Australia’s universities face the prospect of a prolonged Chinese student drought as reports sweep through the multi-billion dollar industry that Chinese agencies are being encouraged by local authorities not to send students to Australia.