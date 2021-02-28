【兩會2021】政協楊偉民示警今年5挑戰 包括人民幣升值

中國去年國內生產總值按年增2.3%，是全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。對於今年的經濟預期，全國政協經濟委員會副主任楊偉民指仍有5個風險點，包括人民幣升值壓力、地方政府隱性債務風險等。

疫情仍是中國今年首要挑戰

據中新社報道，楊偉民指出今年可能面臨的風險和挑戰，排在首位的仍是疫情。他指出，特別是要外防輸入，因為若某個局部地區出現嚴重情況，不僅影響當地，還將透過全國佈局的產業鏈，影響其他地區。

第二個需要高度重視的，是構建新發展格局是以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進，但去年淨出口的貢獻份額很大，國內循環的份額就小了，所以今年可能要着力擴大消費。

第三個是貨幣政策回歸正常。今年如果回歸正常，又要保持去年的經濟活動規模，可能再現製造業中小企業的融資難問題。所以，中央要求貨幣政策要精準靈活。

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至於財政方面的風險，楊偉民指，要防控地方政府隱性債務風險，相信中央還會採取一些措施，加大對地方的轉移支付，壓中央支出，保地方支出。

他最後提到，國際上的流動性氾濫，造成資產泡沫、大宗商品價格上漲帶來的風險。人民幣面臨升值壓力，升值過快，出口企業就面臨問題，但如果不出口，這些企業的生產，收入、利潤會受到影響，確實存在兩難困境。

稍早前，國家統計局副局長盛來運亦表示，對今年經濟預測不能過分樂觀。他並提及，中小微企業生產經營仍較困難，有效需求不足問題仍存。

責任編輯：尹航

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