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吳孟達險推掉《流浪地球》 因不信中國寫出這般好劇本（組圖）

社會熱點 20:40 2021/02/28

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吳孟達險推掉《流浪地球》 因不信中國寫出這般好劇本（組圖）

香港演員吳孟達肝癌病逝，在他生命最後幾間，參演了中國首部具實質意義的科幻大片《流量地球》。有內地媒體回憶當年，指吳孟達曾想推卻不演此片，原因是誤以劇本是荷里活不要的二手貨、並一度認為中國出不了這般好劇本。但他了解情況後接拍，並有份創造了票房奇蹟。

電影《流浪地球》是根據中國科幻作家劉慈欣的同名小說改編，吳孟達演出韓子昂一角，是其中一名英雄式人物。而新浪網等媒體，都紀錄了吳孟達與這部中國科大片的因緣。

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套用吳孟達的話說，他當年洽拍此片時，一開始對這題材並不感興趣，因為他誤以為這是「荷里活不要的劇本，中國買了過來」：

那個時候我（吳孟達）不相信這是我們中國自己寫的，然後他們公司說這個戲值得拍，因為這個戲可以說是我們中國第一個真真正正拍的科幻片。

儘管吳孟達已知道《流浪地球》是出自中國作家手筆，但他對是否接拍還是很猶豫，並曾說「那個時候我很懷疑的，拍一個科幻片，跟國力有關，財力有關，你沒有到這個份上的話，拍出來的東西不倫不類的」。

吳孟達逝世人民日報悼念：論愛國他是主角（第二版）

外交部發言人變「代言人」？華春瑩薦《流浪地球》

吳孟達的懷疑，是因為以往亞洲的科幻片水平，在他的印象裡，不管是香港還是內地，或是日本，科幻片都很難看敷衍。「但是沒想到中國內地跟我的想法不一樣，所有東西都很進步，包括經濟財力，方方面面」。

吳：沒國力財力  拍出來不倫不類

吳孟達最後決定接拍《流浪地球》，電影上映後很快就創出奇蹟。其中，上畫第三天就登上票房榜首，並且連續多天刷單日票房新高。

2019年2月8日，上映第4天該片票房突破10億元（人民幣，下同）。再到同月10日，也就是當年春節黃金周的最後一天，該片總票房突破20億，成為內地影史第14部破20億的電影。

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經過2019年年終票房補錄，該片最終票房為46.88億元，票房最高時總額位列中國影史票房第二。截至目前為中國影史票房第三，僅次於《戰狼2》和《哪吒之魔童降世》。

流浪地球：中國影史票房第三高

但內地媒體也報道，吳孟達拍攝《流浪地球》時，剛做完手術不久，拍攝這部電影需要穿著重達70斤的服裝，每次把頭盔拿下來，都要立刻吸氧。

報道又說，有一場戲，工作人員擔心吳孟達的身體狀況，不得已中斷拍攝，當時吳孟達的狀況就不是很好，一直在使勁喘氣，但還是因爲影響拍攝愧疚不已。

責任編輯：鄧國強

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