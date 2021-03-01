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內地名嘴爆吳孟達片酬開價低 嘆真是良心價（第二版）

社會熱點 11:57 2021/03/01

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內地名嘴爆吳孟達片酬開價低 嘆真是良心價

香港演員吳孟達周六（27日）因肝癌病逝，輿論場一片RIP之聲，而內地名嘴宋祖德也在微博貼文悼念，他表示多年前曾找吳孟達拍片，詢問片酬時，對方開出的價錢，竟低到讓他以為自己聽錯了。

（新增未段人民日報客戶端文章評論）

宋祖德發文透露，前幾年公司準備拍一部小製作的喜劇電影，因此聯繫吳孟達詢問片酬，吳孟達表示可在劇組待10天，開價80萬元（人民幣，下同），宋祖德以為自己聽錯了，會不會是人民幣800萬元？

吳孟達逝世人民日報悼念：論愛國他是主角（第三版）

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經確認後，吳孟達確實只開了80萬元的低片酬，讓宋祖德直呼「他這樣的大牌，片酬這麼低，幾乎幾十年不漲價，令人佩服」。

宋指出，反觀現在的新生代演員，片酬動輒數千萬，使他感嘆，像吳孟達這麼低片酬的良心演員太少了，但最後因電影題材敏感，可惜沒有拍成。

人民日報客戶端：論愛國 吳一直是主角

共青團中央官方微博接連留言悼念吳孟達，其中在「我是中國人，達叔，走了」的貼文中，重提吳氏生前的最後一條微博－－2019年8月16日轉載圖文說「我是中國人」、「五星紅旗有14億護旗手」。

澎湃新聞網引述共青團中央文章，談及吳孟達生前的軼事，並展示他一系列生前劇照。

中央媒體人民日報旗下客戶端（手機新聞App）刊文悼念，形容吳孟達對「祖國」的熱愛，代表了香港人的主流價值觀；直言吳孟達演了一輩子配角，但「論愛國卻一直是主角」。

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責任編輯：鄧國強

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