中國傳增16洲際導彈發射點 提升反擊美國能力？

日媒共同社引述美國專家的調查指，中國軍方很可能在內蒙古新設至少16處被認為是洲際彈道導彈（ICBM）的發射設施。美國智庫專家認為，這有提高對美國反擊能力的意圖。

中國發射設施幾可翻倍

據共同社報道，分析衛星照片並匯總論文的智庫「美國科學家聯合會」核問題專家克里斯滕森透露，位於沙漠地帶的軍事演習場在2016年以後，分三期至少建設16處發射設施，其中11處於去年下半年開工。據分析，其中4處將在1年內、剩餘部分將在數年內完工。中國此前已有18至20處發射設施，若新建部分完工，將幾乎翻倍。

各處設施分別保持2.2公里以上間隔修建，克里斯滕森指出，這或是為了防止在一次核襲擊中多處同時被毀。據稱附近挖掘了兩條長約350米的隧道，從位置和形狀來看，目的可能是防止機動發射裝置和導彈被從上空發現。

據分析，相比原來的使用液體燃料的導彈，新設施適用於能夠更快發射的固體燃料導彈。新設施比液體燃料導彈東風5型的設施更小，很可能對應包括新型多彈頭導彈東風41在內的固體燃料導彈。

克里斯滕森指，中國軍方可能認為，一邊通過預警系統保護固體燃料ICBM，一邊使用，是維持反擊能力的唯一方法。

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【知識庫：固體燃料導彈優勢】 體積小、結構簡單、發射準備周期短、反應快，而且可以進行機動發射，以提高生存性。以「東風-41」為例： 射程突破1.2萬公里

攻擊目標偏差僅100米

可攜帶6至10枚分導式彈頭

採用三級固體燃料推動

責任編輯：尹航

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