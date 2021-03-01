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拜登說要減少依賴中國 但華爾街卻計劃增加在華投資（第二版）

即時中國 19:02 2021/03/01

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拜登說要減少依賴中國 但華爾街卻計劃增加在華投資

美國總統拜登（Joe Biden）近日多番表示要擺脫對中國的依賴，中央情報局(CIA)局長人選伯恩斯更稱中國為「勁敵 」。然而華爾街大行卻未必持相同看法，甚至在華盛頓陸續出台與中國角力的政策之際，準備擴大其在華業務的規模。

（新增文末解讀）

日媒報道，華爾街大型投資銀行，如高盛（The Goldman Sachs ）、摩根大通（JPMorgan Chase）等，正積極準備搶攻中國金融市場。當中高盛本年（2021年）計劃在華招募70名員工，並預料至2024年，該公司在華員工人數將達600人，比現時增加400人，涵蓋銀行家、證券經紀、技術員等職位。

美貿易怎與中國較量？戴琦解構「統一戰線」涵意 （第二版）

拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）

報道指，高盛在去年發布的中期計劃中，將中國業務定位為增長支柱，認定投行業務在中國有很大的增長空間。另外，摩根大通（JPMorgan Chase）2021年亦預計會將在華業務的投資擴大24％，除投入技術方面的升級外，亦會斥資擴大資產管理及投資銀行方面的業務。

報道又稱，華爾街大行看準快速增長的亞洲市場，並引述摩根大通行政總裁謝美·戴文（Jamie Dimon）稱，中國市場的增長「令人更是眼花撩亂」。

以投資市場為例，投行從中國企業所賺取的年佣金佔年總值比例，至2020年已躍升至36%，是自2000年有紀錄以來最高；而現時中國市場的份額，已佔整個亞太市場的70%。

報道稱，中國的金融集團營運基礎穩固，國內公司在投行的手續費收入都名列前茅，不過美國大行仍被中國的增長前景所吸引。但即使中國取消美國金融業部分投資限制，進入中國金融市場的風險仍然存在，包括中國當局頒發許可證的過程欠透明，拜登政府亦未必對獨自面對中國市場激烈競爭的美國投行給予足夠支持。

內地去年人均可支配收入破3.2萬 增長4.7%

內地2月製造業PMI跌至50.6 遜預期（第二版）

責任編輯：黃良潤

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