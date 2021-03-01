▲ 中國稀土可與美國互卡脖子 形成恐怖平衡？

美國與蘇聯冷戰始終沒有打起來，很大程度得益兩國核武器能相互保證毀滅，這種準備戰爭的「恐怖平衡」避免了真正戰爭，因為誰敢動手必定一起輸。今天中美新冷戰，較量重點已由核武器換成科技與經濟。美軍F-35隱形戰機此時推遲投產，惹起中美稀土角力疑雲。中美相互卡脖子之下，兩國都有意擺脫依賴對方，做好最壞打算，中美準備脫鉤又能否避免真正脫鉤？

中國受了芯片遭美國卡脖子一年的氣，近期一則消息令人議論紛紛，中國是否真的反卡美國脖子了：美軍新年決定無限期推遲F-35全速量產。F-35是史上最貴天價武器項目，至今已投資3,980億美元，造了600多架，但尚處於初始作戰測試和評估階段。

F-35原定不遲於今年3月全速量產，此舉會代表各項技術已經成熟和達標，可以盡情生產其餘約2,600架，誰知卻臨門失機，突然變得無期。

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外電：中國或出於國安 禁出口稀土加工技術

美國沒中國稀土造不出F-35？中國謀這招點穴

儘管F-35押後全面投產的原因，較大程度相信是，如美國國防部所講的疫情影響與「技術挑戰」，但事件背後不排除確有中國身影。外國傳媒近日「巧合」地傳出，中國考慮以國安為由，限制稀土加工技術出口，同時設法弄清楚如果限制稀土出口，會對美國F-35以及其他先進武器生產有何影響。......（中略）

稀土雖然不如其名般稀有，世界各地包括美國皆有蘊藏，但全球約60%稀土出產都來自中國。稀土自然形態也不會以元素方式存在，稀土礦必須經過提煉方能變成有用材料，而全球80%稀土提煉產能都在中國。美國所用稀土當中，同樣有80%從中國入口，並佔中國向各國出口稀土總量超過30%。

美國原是全球稀土行業領導者，其失落王座的過程始於1980年......（中略）......中國掌握稀土技術專利數量，在1997年已經超越美國，至今專利數量相信更超過其他國家總數。

美國行錯一步 註定打輸中美稀土戰？

中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？這例子揭玄機

今天中美鬥爭形勢複雜，中國研究打稀土牌是底線思維的表現......（中略）......不過，打稀土牌的長線效果值得商榷。儘管中國是全球稀土業龍頭，其他國家並非全無產能或技術可以補位。中國過去揮動稀土大棒，長遠結果反而是相對削弱了自身業界地位。2010年中日......（中略）

中國在做最壞打算，尋求擺脫美國卡脖子，那邊廂美國其實也有相同計劃......（中略）......中國尋求抽身美國芯片，美國意欲擺脫中國稀土，兩國似乎都為中美脫鉤做好準備。然而，最壞打算往往恰恰有助避免最壞情況。

中美一旦無法再以芯片、稀土互卡脖子，這些就不再是鬥爭武器和籌碼，也無法再以「脫鉤」來試圖逼使對方就範，反而可更專注於脫鉤的壞處。畢竟中美脫鉤遠遠不只是芯片和稀土兩個行業的事，美國商會2月警告，若中美全面脫鉤，單計飛機與半導體工業，美國已會有35萬人失業，1,340億美元損失。這種規模已不只是經濟問題，牽涉社會國家全局穩定......

（節錄）

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