  • 25°C
香港時間 : 2021302日 (二) 15:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】一個因素 美沒中國無法廣泛接種新冠疫苗？

國情動向 09:28 2021/03/02

分享：

美國加快疫苗接種過程，截至28日早上6時，全美已施打超過7,500萬劑。有議員發現，80%的疫苗針頭和注射器來自中國，這得到了美國國防部的證實。

（新增未段外交部此前回應中美關係）

國防部官員指 美國應增國內產量

據內媒報道，美國大量接種疫苗時，共和黨議員英霍夫（Jim Inhofe）聽說有8成的針頭與注射器來自中國，向國訪部求證後得到肯定的答復。

國防部負責採購和後勤的代理次長柯明斯（Stacy Cummings）說，這個數字正確，因為國防部正在協助衛生與公共服務部將針頭和注射器運往美國，以支持疫苗接種計劃。至於如何重新掌控局勢，她回答稱，美國未來應該增加這些產品的國內產量，譬如利用《國防生產法》等法律來加大對注射器和針頭生產的投資。

早前有報道指出，由於需求激增，中國製造的注射器和針頭價格已是原來的4倍。相關企業表明，儘管已經擴大了生產線，但有些訂單已經排到了8月份。他們也注意到，近幾個月來，他們接到數以億計的注射器新訂單，大部分都來自美國。

新冠疫苗不能沒有它！內地上演針筒供應保衛戰

據悉，美國醫療用品主要依賴台灣、韓國以及中國大陸的產能，早先就有美國官員擔心，在與中國爭奪技術主導地位時，如果關鍵產業的生產都集中在中國手中，代價將非常巨大。

在北京，外交部曾多次就中美相關問題表態，指中美關係不是你輸我贏的零和遊戲。希望美方能夠摒棄零和思維，采取積極、建設性的對華政策，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】美眾院外委會通過法案 圖阻中國以冬奧作宣傳（第二版）
2021/02/26
【中美角力】美眾院外委會通過法案 圖阻中國以冬奧作宣傳（第二版）
【中美角力】美軍「壓廂底」偵察機迫近廣東 距離僅84公里
2021/02/27
【中美角力】美軍「壓廂底」偵察機迫近廣東 距離僅84公里
疫苗 醫療用品 美國國防部 美國 採購 中美關係 國防 外交

上一篇文章

【中美科技戰】美AI國安委員會：大學要防中國竊敏感技術 京曾這樣說

下一篇文章

拜登式科技戰略曝光：不讓中國獲「領袖技術」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰
拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水
中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）
中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？
中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？