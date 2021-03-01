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【中美角力】一個因素 美沒中國無法廣泛接種新冠疫苗？（第二版）

國情動向 14:45 2021/03/01

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美國加快疫苗接種過程，截至28日早上6時，全美已施打超過7,500萬劑。有議員發現，80%的疫苗針頭和注射器來自中國，這得到了美國國防部的證實。

（新增未段外交部此前回應中美關係）

國防部官員指 美國應增國內產量

據內媒報道，美國大量接種疫苗時，共和黨議員英霍夫（Jim Inhofe）聽說有8成的針頭與注射器來自中國，向國訪部求證後得到肯定的答復。

國防部負責採購和後勤的代理次長柯明斯（Stacy Cummings）說，這個數字正確，因為國防部正在協助衛生與公共服務部將針頭和注射器運往美國，以支持疫苗接種計劃。至於如何重新掌控局勢，她回答稱，美國未來應該增加這些產品的國內產量，譬如利用《國防生產法》等法律來加大對注射器和針頭生產的投資。

早前有報道指出，由於需求激增，中國製造的注射器和針頭價格已是原來的4倍。相關企業表明，儘管已經擴大了生產線，但有些訂單已經排到了8月份。他們也注意到，近幾個月來，他們接到數以億計的注射器新訂單，大部分都來自美國。

新冠疫苗不能沒有它！內地上演針筒供應保衛戰

據悉，美國醫療用品主要依賴台灣、韓國以及中國大陸的產能，早先就有美國官員擔心，在與中國爭奪技術主導地位時，如果關鍵產業的生產都集中在中國手中，代價將非常巨大。

在北京，外交部曾多次就中美相關問題表態，指中美關係不是你輸我贏的零和遊戲。希望美方能夠摒棄零和思維，采取積極、建設性的對華政策，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

責任編輯：尹航

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