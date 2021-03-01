▲ 親打中國科興疫苗還未夠 印尼出郵票紀念總統接種

新冠肺炎全球大流行，大規模疫苗接種是盡快結束疫情的最大希望。世界多國領導人都親自帶頭接種中國疫苗，印尼總統佐科維多多早前也接種了中國科興疫苗，但印尼還更進一步，發行佐科維多多接種疫苗畫面的紀念郵票，加強向民眾推廣新冠肺炎疫苗接種。

印尼日前發行郵票和首日封，郵票一套兩款不同顏色，同樣顯示佐科維多多接種中國疫苗的畫面。佐科維多多1月13日在總統府打了第一針新冠疫苗，這針疫苗來自中國科興生物製藥公司。印尼網絡平台直播了整個接種過程。

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全球新冠疫苗供應緊張，不少西方發達國家也面臨疫苗短缺，因此拿到疫苗的國家和地區往往隆重其事，總統或高層領導人親自到機場迎接中國疫苗。

內地傳媒不完全統計，目前有至少10位外國首腦或最高領導人公開接種了中國疫苗，除了佐科維多多，還有土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）、智利總統皮涅拉（Sebastián Piñera）、秘魯總統薩加斯蒂（Francisco Sagasti）、塞舌爾總統拉姆卡拉旺（Wavel Ramkalawan）、赤道幾內亞總統奧比昂外（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）、約旦首相哈蘇奈（Bisher Khasawneh）、巴林王儲兼首相薩勒曼（Prince Salman）等。

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匈牙利總統阿戴爾（János Áder）、總理歐爾班（Viktor Orbán）上周也接種了中國國藥疫苗。阿戴爾接種後再次呼籲民眾盡快登記接種疫苗。歐爾班在社交媒體上載自己接種的照片。

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責任編輯：連兆鋒