海內外市場不景 中國財新製造業PMI降至50.9

財新中國製造業PMI（採購經理指數）2月份錄得50.9，按月回落0.6 ，不及路透調查預估中值和上月的51.5。

財新3月1日公布的數據，財新中國製造業PMI連降三個月，雖然數值連續十個月處於擴張區間，至2月卻錄得2020年6月以來的最低值，顯示製造業復甦邊際效應進一步減弱。

財新公布的製造業PMI走勢與國家統計局數值一致，後者公布的2021年2月製造業PMI錄得50.6，比上一個月低0.7個百分點，同樣連降三個月。

路透社引述負責數據編制的馬基特（Markit）公司新聞稿指出，新型冠狀病毒（Covid-19）疫情令需求受挫，對企業運營造成負面影響，產出與新業務量皆連續第三個月增速放緩。

內地2月製造業PMI跌至50.6 遜預期（第二版）

中國疫情反彈衝擊浮現 內地製造業PMI降至51.3遜預期

另據財新報道指，製造業供需維持擴張但速度放緩。 2月生產指數和新訂單指數分別錄得過去10個月和9個月的最低值。據調查顯示， 外需繼續拖累總需求，新出口訂單指數連續第二個月大幅低於榮枯線；受訪企業則反映，冬季國內外疫情令市場景氣度惡化。

2月就業指數降幅擴大

就業市場則繼續因供求增速放緩而受壓，2月就業指數降幅擴大，連續第三個月位於收縮區間。報道指，市場恢復節奏放緩後，即使企業並不急於補充員工離職後的空缺，當月積壓工作數量仍出現九個月來首次下降，顯示市場需求疲弱。

價格指數亦繼續高企，通脹壓力持續增加。 2月製造業企業購進價格指數大幅高於榮枯線，但漲幅略有放緩。受訪企業反映，原材料尤其是工業金屬的價格繼續快速上漲，而運輸價格也有所上升。成本端價格上漲亦部分傳導至需求側，2月製造業企業出廠價格繼續上漲，但漲幅放緩。

【兩會2021】政協楊偉民示警今年5挑戰 包括人民幣升值

1月財新中國製造業PMI降至51.5 海外需求成拖累項

報道又稱，儘管供需擴張力度放緩，但製造業企業經營者對中外疫情形勢好轉有信心，2月生產經營預期指數漲至2014年9月以來第二高點。

財新智庫高級經濟學家王喆稱，儘管2月製造業復甦動能進一步減弱，供求增速放緩，就業壓力、通脹壓力增加，企業對未來預期更樂觀，市場信心來自過去一年疫情防控經驗的積累，加上不利疫情管控的秋冬時節即將結束。王喆又指，目前政策的主要挑戰，是既要精心呵護後疫情時代經濟復甦的態勢，另一方面亦要給予通脹足夠的重視。

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁