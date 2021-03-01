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【科技戰】工信部曝十四五芯片戰略 推5招強調國際合作（第三版）

國情動向 14:42 2021/03/01

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中美科技角力仍未放鬆。對於面臨斷供和「卡脖子」風險的芯片（又稱晶片）行業，工信部指出，中國「十四五（2021-2025）」期間，將從企業減稅、搞好基礎、做好人才儲備等方面發力，並提及芯片產業是一個全球性產業鏈，要加大合作。

（新增工信部談「自立自強」）

工信部強調芯片產業需提升基礎

在國新辦記者會上，工信部總工程師、新聞發言人田玉龍介紹，在「十四五」（2021年至2025年）和全球整個環境變化下中國芯片行業的發展規劃。他表示，中國政府高度重視芯片產業、集成電路產業，他提及五方面措施。

首先是針對企業，要加大企業減稅力度。對於集成電路企業自獲利年度開始減免企業所得稅，這些政策對企業發展給予了很大的推動力。

二是在基礎方面進一步加強提升。芯片涉及到基礎問題比較多，有材料、工藝、設備，涉及比較長的產業鏈。只有把基礎打扎實，芯片產業才能不斷創新和發展。

另外，集成電路產業本身也需要很好的生態環境，搭建平台，能夠在產業鏈上形成互補、互相支撐的過程，所以搭建平台、優化生態非常關鍵。芯片產業發展全靠應用引導，所以在汽車、工業、醫療、教育，特別是疫情以來線上經濟、數字經濟的快速發展，為芯片產業發展提供了非常廣闊的市場。

芯片產業發展還依賴於人才，所以在人才儲備、人才培養上，政府、國家採取了一系列措施。

最後，他表示，芯片產業是一個全球性產業鏈，要加大合作。

【芯片產業】武漢弘芯復工無望徹底崩盤 遣散所有員工

芯片荒或延續至第三季 內地車企為自給佈局

【中美科技戰】美國芯片業籲拜登重審出口中國限制

工信部談自立自強 也要與美合作

田玉龍說，總體來看，芯片產業發展面臨機遇，也面臨挑戰，需要在全球範圍內加強合作，共同打造芯片產業鏈，使它更加健康可持續發展，不僅為中國的信息化社會發展提供支撐，也為全球信息化發展提供有力支持。中國政府在國家層面上將給予大力扶持，共同營造一個市場化、法治化和國際化的營商環境和產業發展的生態環境。

另一方面，工信部亦提及未來5年，中國尋求科技自立自強。工信部部長肖亞慶表示，科技自立自強首先是根據中國工業信息化發展需要確定的目標，以及民眾對工業和信息化產品的需求不斷增長等。他還表示，這對工業和信息化落實科技自立自強提出新的更高要求，同時也要加強開放合作，希望與包括美國、歐洲和其他發展中國家在內的國家和地區共同合作。

另據日媒報道，業內人士透露，中國半導體廠商正大舉收購二手芯片製造裝置，甚至有些買來只是用來備用。

責任編輯：尹航

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