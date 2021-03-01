▲ 中澳交惡 中國對澳洲投資一年暴跌逾六成

中澳關係陷低谷、中國與澳洲因地緣政治等議題交惡之際，澳洲國立大學公布的統計數據，中國去年（2020年）在澳洲的直接投資金額大幅萎縮近2/3，跌剩不到10億美元。除了受到新冠肺炎疫情影響，兩國間關係日趨緊繃，也加重這番趨勢。

澳洲國立大學（Australian National University）表示，中國在澳洲投資金額由2019年的20.5億美元、折合約159億港元，銳減為2020年的8億美元，即折合約62億港元，自2016年達到130億美元（約1008億港元）後已連4年萎縮。這反映兩國關係低迷下，坎培拉對中國的「戒心」上升。

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澳洲國立大學經濟學教授阿姆斯壯（Shiro Armstrong）指出，儘管聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）發現，新冠肺炎疫情已使得全球投資金額幾乎腰斬，，但中國流入澳洲的投資資金跌幅卻大得多。

中國對澳洲投資 只鎖定不動產、礦業和製造業

此外，中國去年在澳洲的直接投資，只鎖定不動產、礦業和製造業這3個領域共20項計畫，是10年來最少紀錄。

阿姆斯壯告訴法新社，「通常這類數據會波動，因為都是大計劃；但我們現在可以見到一個非常清楚的趨勢，（中國在澳洲投資額）自2016年觸頂後，相當穩定連年下降，且跌得相當劇烈。」

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2016年中國主權財富基金中投公司在澳洲投資數件大案，當年中國國家電力投資集團也買下澳洲企業太平洋水力公司（Pacific Hydro）。

澳洲「戒心」驅使下 阻擋部分中國投資

中國雖然仍是澳洲最大貿易夥伴國，但兩國目前政治關係處於數十年來最低點。阿姆斯壯表示，澳洲以國家安全風險為由，對外國投資訂定新的審查規則，帶來格外明顯的冷卻效應，或許有助解釋中國在澳洲投資額下滑情況。

他說，「外國投資如今都要面臨國安測試。有幾宗較知名的中國投資案已撤回」，「這大大動搖外國投資者的信心」。

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責任編輯：鄧國強

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