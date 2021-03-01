中澳關係有幾寒？中國對澳洲投資一年暴跌逾六成（第二版）

▲ 中澳交惡 中國對澳洲投資一年暴跌逾六成

中澳關係陷低谷、中國與澳洲因地緣政治等議題交惡之際，澳洲國立大學公布的統計數據，中國去年（2020年）在澳洲的直接投資金額大幅萎縮近2/3，跌剩不到10億美元。除了受到新冠肺炎疫情影響，兩國間關係日趨緊繃，也加重這番趨勢。

（新增中國外交部回應）

澳洲國立大學（Australian National University）表示，中國在澳洲投資金額由2019年的20.5億美元、折合約159億港元，銳減為2020年的8億美元，即折合約62億港元，自2016年達到130億美元（約1008億港元）後已連4年萎縮。這反映兩國關係低迷下，坎培拉對中國的「戒心」上升。

在北京，中國外交部發言人汪文斌表示，在中國去年對外直接投資增長3.3%的背景下，對澳直接投資卻斷崖式下降，其中原因值得澳方認真反思。他指，近年來澳方多次濫用「國家安全」理由否決中國企業赴澳投資項目，動輒對兩國各領域正常的交流合作無端設限，嚴重影響中國企業赴澳投資的信心。

汪文斌指，這種將經貿問題政治化的做法與澳方一貫標榜的市場規則和自由競爭原則相悖，對澳方自身利益和聲譽也造成損害。澳政府應採取措施，為包括中國企業在內的外國投資者提供公平、開放和非歧視的投資環境，為中澳兩國各領域務實合作創造便利條件。

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澳洲國立大學經濟學教授阿姆斯壯（Shiro Armstrong）指出，儘管聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）發現，新冠肺炎疫情已使得全球投資金額幾乎腰斬，，但中國流入澳洲的投資資金跌幅卻大得多。

中國對澳洲投資 只鎖定不動產、礦業和製造業

此外，中國去年在澳洲的直接投資，只鎖定不動產、礦業和製造業這3個領域共20項計畫，是10年來最少紀錄。

阿姆斯壯告訴法新社，「通常這類數據會波動，因為都是大計劃；但我們現在可以見到一個非常清楚的趨勢，（中國在澳洲投資額）自2016年觸頂後，相當穩定連年下降，且跌得相當劇烈。」

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2016年中國主權財富基金中投公司在澳洲投資數件大案，當年中國國家電力投資集團也買下澳洲企業太平洋水力公司（Pacific Hydro）。

澳洲「戒心」驅使下 阻擋部分中國投資

中國雖然仍是澳洲最大貿易夥伴國，但兩國目前政治關係處於數十年來最低點。阿姆斯壯表示，澳洲以國家安全風險為由，對外國投資訂定新的審查規則，帶來格外明顯的冷卻效應，或許有助解釋中國在澳洲投資額下滑情況。

他說，「外國投資如今都要面臨國安測試。有幾宗較知名的中國投資案已撤回」，「這大大動搖外國投資者的信心」。

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責任編輯：鄧國強

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