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中歐地理標志協定今生效 利好中國農產品開拓歐洲市場

經濟脈搏 11:45 2021/03/01

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去年9月簽署的《中歐地理標誌協定》（下稱《協定》）於今日正式生效，這是中國對外商簽的第一個全面的、高水平的地理標志協定。分析指，中國從歐盟進口農產品的需求依然旺盛，但中國對歐盟出口農產品的情況卻不太樂觀，《協定》有望逐步平衡中歐農產品進出。

中國向歐盟出口農產品遠少於進口

據《中國對外貿易雜誌》分析，上半年中歐農產品貿易總值逆勢增長，在疫情逐漸得到控制、防疫物資緊缺程度有所緩和的當下，此次《協定》簽署可謂是中歐農產品貿易的曙光。

海關數據顯示，上半年，中歐雙邊農產品貿易額達到143.9億美元，較2019年上半年增長12.8%。其中，中國向歐盟出口農產品38.3億美元，較2019年上半年下降14.9%；中國從歐盟進口農產品105.6億美元，按年增長27.8%。

由此看出，中國從歐盟進口農產品的需求依然旺盛，但中國對歐盟出口農產品的情況卻不太樂觀。《協定》對中國農產品品質提升和品牌保護起重要作用，有望逐步平衡中歐農產品進出口。

中歐投資協定真正意義：習給了拜登下馬威

中歐協議更勝中美！中國史無前例作一承諾

另外，中歐農產品貿易產品集中度較高，《協定》保護商品種類豐富，有望提升歐盟對國產品牌的認知度，更多種類的農產品有望走向歐盟市場。從具體的產品來看，上半年，中國對歐盟出口的前五大農產品分別是魚類、蔬菜、腸衣、堅果、食用籽油，出口額合計16.8億美元，佔中國向歐盟出口農產品總值的43.9%。

目前，國內各地已納入國家地理標志體系的新鮮水果、調味品也能走向歐盟市場，此項協定對於幫助國內區域地理品牌拓展歐盟市場起到重要作用。

知識庫：關於《中歐地理標誌協定》

談判於2011年啟動，歷經8年22輪正式談判和上百次非正式磋商，2020年9月14日正式簽署。

互認對方地理標志超過500個，是中歐之間首次大規模互認對方的地理標志。

第一批雙方互認的各約100個地理標志於協定生效之日開始保護，第二批各175個標志將於協定生效4年內完成保護。

中歐投資協定談攏  習贏在分化美歐

責任編輯：尹航

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