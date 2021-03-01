大連華訊12高層被捕 涉27億元投資詐騙

內地知名投資顧問公司大連華訊，因涉嫌詐騙和虛假廣告，近日被深圳警方突擊查處，並拘捕當中147名疑犯。

據深圳龍崗警方發布的消息稱，被扣查的147名疑犯當中，包括大連華訊董事長在內的12名公司高層。 據初步統計，大連華訊公司涉嫌詐騙金額高達27億元人民幣（折合約32億港元）；而受害人則遍布全國各地。

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內媒報道指，去年3月，一名女性股民聽信大連華訊的廣告和「名師」推薦，按照「華訊股票」應用程式（APP）的推薦買入賣出，卻並未出現該公司所稱的「連續暴漲」，而是「一買就虧、深度套牢」。

該女子向大連華訊抱怨卻不獲答覆，於是報警求助，並聲稱要向證監會投訴。大連華訊隨即聯繫並退款予該名女子，但要求她刪除所有與業務員的聊天記錄，並向警方撤案。然而相關舉措卻反而引起警方注意。

報道又指，經大量調查取證後，警方掌握到大連華訊主要業務，就是兜售公司研發的「炒股」應用程式「華訊股票APP」會員會籍，並收取高額服務費。公司先以不同網站上「荐股名師」的廣告，吸引股民關注，隨後由業務員將股民拉入荐股群組反覆「洗腦」，誘導其購買會籍，並承諾應用程式會以大數據協助會員獲取高額回報。

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當中最便宜的會員會籍，年服務費達8800元，往上還有28000元、39800元、128000元不同價位的會籍。按照銷售額不同，業務員能夠從中賺取3%至10%的佣金。

大連華訊成立於2000年，是較早取得投資顧問牌照的公司，2015年開始在深圳運營，同年在新三板掛牌上市。據企業財報顯示，公司上半年的投資顧問業務收入高達1.69億元人民幣（折合約2億港元）。

責任編輯：黃良潤

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